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UTİKAD TARİHİNDE BİR İLK… “GEÇMİŞTEN GELECEĞE” EKİBİ YÖNETİME TALİP OLDU!

Kasım ayı sonunda yapılması planlanan UTİKAD 38. Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda yönetime talip olan ‘Geçmişten Geleceğe’ ekibi UTİKAD tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor. Tüm lojistik hizmetleri temsil eden firmaların bir araya gelerek oluşturduğu yapılanma adına konuşan Dr. Kayıhan Özdemir Turan, bugüne kadar yapılanların değerini bildiklerini ifade ederek UTİKAD’ı ve lojistik sektörünü daha yükseklere çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

UTİKAD TARİHİNDE BİR İLK… “GEÇMİŞTEN GELECEĞE” EKİBİ YÖNETİME TALİP OLDU!

Lojistik sektörünün lider sivil toplum kuruluşu UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) 38. Seçimli Olağan Genel Kurulu’na hazırlanıyor. Kasım ayı sonunda tüm önleyici sağlık tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi planlanan Genel Kurul için UTİKAD tarihinde ilk defa mevcut yönetim kadrosunda yer almayan üyeler, bir araya gelerek oluşturdukları bir liste ile seçime girme kararı aldı.

“Geçmişten Geleceğe” adı ile ifade edilen bu birliktelik adına konuşan Dr. Kayıhan Özdemir Turan, UTİKAD tarihinde ilk defa üyelerin bir liste oluşturarak yönetime aday olduklarını açıkladı. Dr. Turan, “Bugüne dek, gelecek dönem UTİKAD yönetim kadroları mevcut Yönetim Kurulu’nca belirleniyordu. Biz bu sürecin bir alternatifi olarak, aynı heyecan ve hedefler doğrultusunda bir araya gelen ekibimizle, sektörümüzü daha ileriye taşımak istiyoruz.” diye konuştu.

‘Geçmişten Geleceğe, Birlikte El Ele’ yaklaşımıyla hareket ettiklerini ve geçmişte yapılamayanlara değil, gelecekte yapmak istediklerine odaklanacaklarını ifade eden Dr. Turan, adaylık süreciyle ilgili önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek, hedeflerini ve yol haritalarını açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Dr. Kayıhan Özdemir TuranUTİKADUluslararası Taşımacılık Ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği
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