Ukrayna-Rusya savaşı, Türkiye’den geçen Orta Lojistik Koridoru’nu ön plana çıkardı

Ukrayna-Rusya savaşı, Türkiye’den geçen ve Avrupa’ya uzanan Orta Lojistik Koridoru’nu ön plana çıkardı. Çin’deki tedarik zinciri kriziyle birlikte transit hacmi 7 kattan fazla artan Kuzey Lojistik Koridoru, son aylarda yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, Türkiye’den geçen Orta Lojistik Koridoruna kayıyor. Savaş nedeniyle Kuzey lojistik koridorundaki Ukrayna hattı kapalı olduğundan, Rusya’ya giden araçlar Türkiye üzerinden Gürcistan’ı kullanmaya başladılar.

ŞİRKETLER 20.05.2022, 21:56
Ukrayna-Rusya savaşı, Türkiye’den geçen Orta Lojistik Koridoru’nu ön plana çıkardı

Orta Lojistik Koridoru ve Kuzey Lojistik Koridorunun önemi hakkında bilgiler veren Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

Bilindiği gibi, Orta Lojistik Koridoru, Bulgaristan-Yunanistan’dan başlayan Türkiye üzerinden İran-Gürcistan- Azerbaycan üzerinden Çin’e uzanan meşhur İpek Yoludur. Kuzey Lojistik Koridoru ise, Avrupa’nın kuzey doğusundaki hattan Rusya-Kazakistan üzerinden ilerleyen Çin’e uzanan akstır. Ukrayna-Rusya savaşı öncesi, pandeminin de etkisiyle Kuzey Lojistik Koridorundaki yük taşımacılığının trafiği 7 kattan fazla artmıştı. Savaş bu trafiğe büyük darbe vurdu. Savaş nedeniyle, Türkiye’den geçen Orta Lojistik Koridoru stratejik bir hale dönüştü ve tercih edilmeye başladı. Bu durum, Türkiye için büyük bir fırsata dönüşebilir ve Türkiye gelecek 10 yıl içinde 500 milyar dolarlık bir üretimi kendi coğrafyasına çekebilir. Ayrıca, önümüzdeki 10 yıl içinde Orta ve Kuzey Lojistik koridorundaki lojistik hacminin 1.5 trilyon doları geçmesi bekleniyor.” dedi.

Tırların bekleme süreleri uzadı

Savaş nedeniyle tırların bekleme süresinin uzadığına işaret eden Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları belirtti:

Ukrayna-Rusya savaşı, pandemiyle yıldızı parlayan Kuzey Lojistik Koridoruna büyük zarar verdi. UND verileri göre, Türkiye’den çıkabilmek için 1500 Tır, ülkeye geri dönmek için 6-7 bin Tır, en az 35 gün sınır kapılarında kuyruk oluşturuyor. Bazen Tır’ların bekleme süreleri 45-50 güne kadar dahi uzayabiliyor. Nitekim, savaş nedeniyle, Karasu ve Odessa üzerinden Rusya’ya olan transit yük taşımacılığı güzergahı kullanılamaz hale gelince, Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapısı olan Sarp Sınır Kapısı’na yoğunluk arttı. Gürcistan’dan Rusya’ya varış süresi, 15 günden 30 güne çıkmış oldu. Ayrıca, bekleyen her Tır’ın yaklaşık 200 doların üzerinde günlük maliyeti bulunuyor.” diye konuştu.

Tırport 1,5 milyon kamyonu yönetmeyi hedefliyor

Türk lojistik teknolojileri startup’ı Tırport’un dünyanın sayılı lojistik teknolojileri arasında yer aldığını kaydeden Dr. Akın Arslan, şunları anlattı:

Tırport, önümüzdeki 5 yıl içinde sahip olduğu teknolojiler ve pazaryeri gücüyle, Kuzey ve Orta Lojistik koridorlarındaki farklı ülkelere ait 1,5 milyon kamyonu yönetmeyi ve yönlendirmeyi hedefliyor. Yine, yapay-zeka destekli olarak geliştirmekte olduğu yeşil gümrük teknolojileri ile gümrüklerden hızlı geçişi sağlatmayı ve beklemeleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Crunchbase’te dünyanın en önemli 10 lojistik teknolojisi ve dijital yük servisleri arasında yer alan Tırport, günümüzde 6 dilde ve 7 ülkede tüm dijital platformlarda (iOS, Android, web, iPAD) yer alarak, lojistiğin uçtan uca dijital olarak yönetilmesini sağlıyor.” şeklinde konuştu.

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