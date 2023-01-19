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Uber Kurye İstanbul’da başlıyor
ŞİRKETLER 19.01.2023, 13:15
Global teknoloji platformu Uber, anlık paket teslimatı yapılabilen “Uber Kurye” hizmetini İstanbul’da başlattı. 19 Ocak tarihinden itibaren Uber ayrıcalığı ile İstanbul’da hızlı, kolay ve güvenli anlık paket teslimatı yapılabilecek. Uber Kurye ile gönderilecek paketler, Uber uygulamasında belirtilecek adresten teslim alınır ve iletilmek istenen adrese teslim edilir. Uber kullanıcıları, uygulamada bulunan ‘Paket gönder’ seçeneğine ek olarak, ‘Paket al’ seçeneğini de kullanarak belirttikleri adresten paket aldırıp teslimat adresine ulaştırabilir.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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