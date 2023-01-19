TÜYAP Karavanist Fuarı’nda Karavan Satışları Rekor Kırdı

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED) iş birliği ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) desteği ile hazırlanan Karavanist İstanbul 3. Karavan ve Ekipmanları Fuarı ve Outdoorist 2. Outdoor ve Kamp Malzemeleri, Su Sporları, Deniz Araçları Bisiklet, Motosiklet, 4x4, Off- Road, Ticari Araçlar ve Aksesuarları Fuarı ile eş zamanlı olarak, 7-15 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde doğa tutkunları ile buluştu.

“65 ülkeden 60 bine yakın ziyaret gerçekleşti”

Karavanist ve Outdoorist fuarlarının her geçen yıl daha da fazla ilgiyle karşılandığını ifade eden Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü: “Bu yıl fuarımızda, 200’den fazla markanın 700’ün üzerinde son model karavanı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuara toplam 4 salonda % 60 büyüme ile Türkiye’nin en önemli üreticileri, dünyanın en önemli markaları katıldı ve yaklaşık 3000 adet karavan satıldı. Karavanist ve Outdoorist Fuarları, karavan ve kamp sektörüne önemli katkılarda bulunuyor. Bu yıl fuarlar esnasında alınan siparişler 300 milyon dolar değerinde. Fuar sonrasında devam eden ticaret ile bu tutarın 500 milyon dolar olacağını ön görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Balkanlar, Avrupa, Orta Doğu başta olmak üzere 42 ülkeden 45 bine yakın ziyaretçi ağırlarken, bu sene ise 65 ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Yabancı ziyaretçi sayısında da gözle görülür bir artış var. 2024 fuarı hazırlarına şimdiden başladık “dedi.

Tiny Houselara yoğun ilgi

Son yıllarda sıklıkla tercih edilen Tiny House’lar ve Off-Road karavanların sergilendiği ve outdoor dünyasının önemli markalarının katılımcılar arasında yer aldığı Outdoorist Fuarı’nda kamp çadırlarından kampçılık ekipmanlarına, bisikletlerden doğa sporları ekipmanlarına kadar insanı doğa ile bütünleştiren birçok ürün ve malzeme sergilendi.

Motokaravan, çekme karavan, van tipi karavan, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, ticari karavanlar, 4x4, SUV araçlar ve seyahat römorkları sergilenen Karavanist Fuarı’nda yalnızca benzin ve motorlu değil, elektrikle çalışan yeni nesil hibrit karavanlar sergilenirken; karavan iç dekorasyon ürünlerinden güneş panellerine, uydu sistemlerinden, duş ve su sistemlerine kadar karavan ve kampçılıkla ilgili A’dan Z’ye her türlü ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.