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TUSİD, SEKTÖRÜN EN BÜYÜK BULUŞMASINI GERÇEKLEŞTİRİYOR

2022 yılını 2,8 milyar dolar ihracatla kapatan endüstriyel mutfak sektörü, sektörünün en büyük buluşmasına hazırlanıyor. Sektörünün ilk ve tek çatı derneği, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD), 13-15 Ocak tarihleri arasında Antalya Nirvana Cosmopolitan Otel’de 500’den fazla katılımcıyla “2. Büyük Sektör Buluşması”nı düzenleyerek sektörün sorunlarını, ihracatı ve iç pazar dinamiklerini ele alacak.

ŞİRKETLER 10.01.2023, 10:23
TUSİD, SEKTÖRÜN EN BÜYÜK BULUŞMASINI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Endüstriyel mutfak, çamaşırhane, servis ve ikram ekipmanları sektörü, 7 milyar dolarlık genel mutfak eşyaları ihracatı içinde yüzde 40 payla önemli bir paya sahiptir. Sektör, 2022 yılını 2,8 milyar dolar gibi önemli bir başarıyla kapatırken 2023 yılı için ise 3,5 milyar dolarlık bir hedef belirlendi. Sektörünün en önemli temsilcilerinden TUSİD, 13-15 Ocak tarihleri arasında Antalya Nirvana Cosmopolitan Otel’de 500’den fazla katılımcıyla “2. Büyük Sektör Buluşması”nı düzenleyecek. İlk defa 2020 yılında gerçekleşen pandemi dolayısıyla ikincisinin bu sene gerçekleştiği etkinlikte, bakanlık yetkililerinin ve sektör paydaşlarının katılımlarıyla sektör mercek altına alınacak. Konuyla ilgili açıklama yapan TÜSİD Başkanı Güçlü Kaplangı, “Özellikle turizm yatırımcıları çok uzun yıllar kar elde etmedikleri için yatırıma yönelmediler mutfak cihazları kısmında. Ama bu sene karlı ve dolu dolu bir yıl oldu turizm endüstrisi açısından. Rakamlara baktığımızda da Türkiye, 2019 yılında en çok ziyaretçi alan ilk 10 ülke sıralamasında 6’ncı sıradayken, 2022’de 3’üncü sıraya yükseldi. Türkiye turizm gelirini de 2019’a göre yüzde 36 artırarak en iyi performansı gösterdi. Bu yılın en çok turist alan ilk 3 ülkesi Fransa, İspanya ve Türkiye olarak sıralandı. Türkiye turizmde bir dünya klasiği olan ve 2021 yılında yakaladığı İtalya’yı geride bırakarak tarihinde ilk kez dünya 3’üncülüğüne ulaştı. Turizmdeki toparlanma sinyallerini otel yatırımlarında da görüyoruz. 2022’de 110 yeni otel hizmete girerken bu yıl 67’si 5 yıldızlı toplam 65 bin yatak kapasiteli 148 yeni otel hizmete girecek. Yine pandemi sonrasında otel, restoran ve yemek hizmeti veren işletmelerde yapılan ev dışı tüketimin 150 milyar TL’ye ulaştığını düşünürsek hem otel yatırımları hem ev taşı tüketim hem de gelen yabancı turist sayısı bakımından endüstriyel mutfak sektörü için iç pazarda hareketli bir yıl bizi bekliyor.” dedi.

#TUSİD
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