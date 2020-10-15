TURYAP, Büyükyalı temsilciliğini hizmete açtı

Büyükyalı temsilciliğinin açılışı için düzenlenen törende, TURYAPYönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay kurdeleyi keserek açılışı yaptı.Açılışta konuşan Sarıbay, “Türkiye’nin ilk emlak şirketi olarak, 35 yıldır hemyurt içinde hem yurt dışında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Bugün yeni bir temsilciliğimizin daha açılış merasimindebulunarak, mutluluğuna ortak olduk. Büyükyalı temsilciliğimizin güzel işlerçıkaracağına inanıyorum ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

TURYAP Büyükyalı Koordinatörü Atasev Dereli ise,Büyükyalı İstanbul’un bölgedeki en nitelikli proje olmasına dikkat çekerek“Avrupa Yakasının en değerli lokasyonlarından olan Zeytinburnu’nda inşa edilenBüyükyalı İstanbul, sosyal yaşam alanları, binaların kültürümüze uygunyapısıyla göz dolduruyor.

Projeyi tercih etmemizin en önemli unsurlarından biri de 19.Yüzyıla ait Fabrika-i Hümâyûn kompleksinin yer aldığı, 1845’lerden itibarenbölgede inşa edilen tarihi yapıları içinde barındırması. Konut, ofis ve ticaribirimlerden oluşan Büyükyalı İstanbul, toplamda 111 dönüm alanda inşaediliyor. TURYAP Büyükyalı olarak, projenin ikinci el satın alma vekiralamalarında tek yetkili emlak ofisiyiz. Projenin inşaat çalışmalarıtamamlanmadan, ciddi oranda prim yapmış durumda. Pandemi süreci olmasına rağmensatışlar iyi gidiyor, kiralama talepleri çok fazla ve müşteri seçiyoruz diyebilirim”ifadelerini kullandı.