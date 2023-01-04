TürkTraktör Üretimde Önemli Bir Eşiği Daha Geride Bıraktı: 600 Bininci Motorunu Üretti

TürkTraktör’ün 600 bininci motoru banttan indirdiği törende konuşan TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, yerli üretimde çok önemli bir eşiği daha aştıklarını söyledi. Tasarımından üretimine, her aşamasında büyük bir emek bulunan motorların Türkiye’de ve dünyanın 130’dan fazla ülkesinde her gün toprağı işleyen traktörlere hayat vermeye devam ettiğini belirten Özüner, “Traktörün kalbi olarak nitelendirebileceğimiz motor üretiminde önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. Ankara’daki fabrikamızda 600 bininci motor üretimimizi gerçekleştirdik. İlk 100 bin motorun üretimi 9 yıl almıştı, son 100 bin motoru ise 3 yıldan daha kısa sürede ürettik. TürkTraktör ailesi olarak gece gündüz demeden bugünlere gelmemiz için büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

TürkTraktör’ün ilk motor üretimini 1994’te gerçekleştirdiğini belirten TürkTraktör Endüstriyel Operasyonlar İş Lideri Nebi Doğan Özdöngül ise katettikleri yolun önemine dikkat çekti. Özdöngül, “TürkTraktör olarak ilk motor üretimimizi 28 yıl önce, 1994 yılında gerçekleştirdik. 2003 yılında 100 bininci motoru banttan indirdik. 2011 senesinde çevreye duyarlı ilk Faz 3 motor serimizin üretimine başladık. Gerek artan üretim tecrübemiz gerekse artan yatırımlarla beraber daha verimli bir şekilde üretim kapasitemizi artırdık. 2019 yılına geldiğimizde, 500 bininci motoru ürettik. Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci hepimiz için zor olsa da çalışanlarımızın gösterdiği üstün başarı sayesinde, üretilen toplam motor adedimizi 2022 yılında 600 bine ulaştırdık. Yine 2022’de Ankara’daki fabrikamızda dünya standartlarında bir çevrecilik algısıyla, Türkiye pazarı için Faz 5 motora sahip ilk yerli ürün üretimini gerçekleştirdik. Esnek üretim yeteneğimiz sayesinde, birçok farklı emisyon seviyesine sahip, 48 beygirden 120 beygire kadar 3 ve 4 silindirli motorları müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda kendileri ile buluşturuyoruz. İlerleyen yıllarda da dünya standartlarında gerçekleştirdiğimiz üretimimizle sektördeki yeni teknolojileri ilk devreye alan, ülkemizin öncü şirketi olmaya devam edeceğiz” dedi.

TürkTraktör Ankara Fabrikası Hakkında;

Yatay entegrasyonda çeşitli imalat yöntemlerini bünyesinde barındırması, dikeyde ise ısıl işlem, talaşlı imalat, gövde, motor, ön aks, hidrolik kaldırıcı kompleleri montajı ve testlerini aynı çatı altında gerçekleştirebilmesiyle öne çıkıyor. Ayrıca tüm bu işlemlerin yapılmasına imkân tanınması tesisin üretim esnekliği ve kalitesini gösteriyor.

Motor bloğu, krank mili, silindir kafası, tüm gövde kutuları, hidrolik kaldırıcı parçaları, diferansiyel kutusu, fren sistemi, birçok çeşit aks, şaft ve dişliler, ön ve son ısıl işlemler ile Ankara Fabrikası’nda imalat hatlarında üretiliyor.