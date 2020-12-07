TürkTraktör Case IH Farmall M serisi'ni dünya çiftçilerinin kullanımına sunacak

Case IH Farmall A Serisi traktörler, ‘Türkiye’nin ilk yerli yarı otomatik şanzımanlı traktörü’ olarak 2019 yılından beri çiftçilere sunuluyor. Case IH’in son 5 yılda pazara sunduğu 7 yeni seri arasında yer alan bu traktörler, Farmall M serisi olarak, dünyanın tarımdaki öncü pazarlarına ihraç edilmeye başlanıyor.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, Case IH Farmall M’in ihracatı ile ilgili açıklamasında, “TürkTraktör olarak yerli üretimimiz ve 130’dan fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatımız ile ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyoruz. ‘Türkiye’nin ilk yerli yarı otomatik şanzımanlı’ traktörlerini Case IH Farmall M serisi ile, dünya tarımının hizmetine sunarken, hem yerli üretimin hem de ihracatımızın gücünden aynı anda yararlanıyoruz” yorumunu yaptı.

Türkiye’de üretilen traktörler, Case IH’in dünya pazarlarındaki payını da artıracak

2020 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği satışla, Türkiye pazarındaki payını büyüterek yüzde 6,6’ya taşıyan Case IH, özel tasarımları, yüksek performansı ve teknolojiyi bir arada sunan ürünleri ile dünyanın farklı ülkelerindeki pazar payını da artırmayı hedefliyor.

Yarı otomatik şanzıman teknolojisinin her türlü tarımsal faaliyete uygun vites seçenekleri ile büyük bir kullanım kolaylığı sunduğunu ifade eden Aykut Özüner, “Böylelikle çiftçiler hem zamandan hem de yakıttan ciddi tasarruf sağlarken, güçlü hidrolik donanımlar ile de en ağır tarımsal ekipmanları bile yüksek verimde kullanabiliyorlar. Bu teknolojiyi yerli üretim olarak dünya tarımının en büyük ve önemli bölgelerinin başında gelen Asya, Afrika, Ortadoğu ve Meksika gibi pazarlara sunmak ise bizler için daha da anlamlı” dedi.

Aykut Özüner, bu segmentte Case IH’in Güney Afrika ve Meksika pazarlarında önemli paylara sahip olduğunu ve Farmall M ile sunulan yeni opsiyonlarla markanın gücünü daha da artıracaklarını vurgulayarak açıklamalarını şöyle tamamlıyor: “Planlanan ihracat ile, Case IH Farmall M serisinin 2020’de kendi segmentindeki Güney Afrika'daki pazar payını artırmaya destek olmayı hedefliyoruz. Ar-Ge ve üretimgücümüzden daha fazla yararlanarak önümüzdeki yıllarda da sadece yurt içinde değil; dünya pazarlarında da etkinliğimizi daha yukarı seviyelere taşıyacağız.”