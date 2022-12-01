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Türkler iyi yere dükkan açacak!

Yaklaşık 3 trilyon dolarlık ithalatla “dünyanın en büyük ithalatçısı” konumunda olan ABD’de Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenleniyor. 14-17 Eylül 2023’te New Jersey’de düzenlenecek fuarda her bir Türk firması kendisini sadece ABD’deki değil, Kanada, Orta Amerika ve Güney Amerika’daki alıcılara da tanıtacak

ŞİRKETLER 01.12.2022, 11:07 01.12.2022, 11:32
Türkler iyi yere dükkan açacak!

Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı pay yıllardır yüzde 0.85 düzeyinde. Ancak bu oran her ülke ile yapılan ticarete birebir olarak yansımıyor. ABD bu konuda önemli açığımız bulunduğu ülkelerin başında geliyor. Şöyle ki; dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda olan ABD, her yıl 3 trilyon dolara yakın ithalat yaparken Türkiye’den aldığı mal ve ürünlerin tutarı 16 milyar dolar civarında. Yani Türkiye’den yaptığı ithalat genel ithalatının yüzde 0.5’inin biraz üzerinde. Halbuki Türkiye bu ithalatta da en az dünya ticaretinden aldığı oranda pay alsa 25 milyar dolarlık bir hacme ulaşması gerekiyor.

İşte bu potansiyelin yüksek olduğunu gören ABD merkezli Expoleader USA Tradeshow, Türk firmalarının kendi ürünlerini tanıtmaları için New Jersey’de Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlemeye karar verdi. Fuarla ilgili olarak Divan Otel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan organizasyonun ev sahibi Expoleader USA CEO’su Issam Latif, “14-17 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek fuar, özellikle Mobilya ve Aksesuarları, Ev Tekstili ve Halı, Zücaciye ve Mutfak Malzemeleri ile Sağlık Turizmi olmak üzere 4 büyük sektörü kapsayacak. Fuar 4 salondan oluşacak ve her sektör ayrı salonda yer alacak” dedi.  

Turkish Product Expo yani TURKPEXNJ23 ismini taşıyacak organizasyonun, New Jersey Edison’da 15 bin metrekare brüt, 5 bin 600 metrekare net alana sahip NJ Convention and Exhibition Center’da düzenleneceğini kaydeden Latif, fuarın ziyaretçi organizasyonunu 25 yıllık sektör deneyimine sahip MacExpos’un yapacağını kaydetti.

25 ÜLKEDEN KATILIMCI OLACAK

Issam Latif’in verdiği bilgiye göre MacExpos, geniş bir katılım olması için çalışma alanını şimdiden genişletti. Ziyaretçileri sadece ABD’deki alıcılarla sınırlı tutmayan MacExpos, aynı zamanda Kanada, Orta Amerika ve Güney Amerika ülkelerini kapsayan yaklaşık 25 ülkeden ziyaretçi gelmesi için de geniş bir tanıtım kampanyası düzenliyor. Bu ülkelerdeki büyük toptancıları ve potansiyel B2B ziyaretçilerini fuara davet eden MacExpos, cazibeyi artırmak için de çeşitli kampanyalar koordine ediyor.

Büyük alıcıların kendi ülkelerinden fuara gelebilmesi için ücretsiz ulaşım ve konaklama ücretlerini karşılayan MacExpos, buna ek olarak Türkiye’de bedava tatil olanağı da sunuyor. Bütün bu hizmetler, oraya giden Türk firmalarının amaçlarına ulaşması için farkındalığı artırmak amacıyla kullanılırken, Türkiye’nin son yıllarda bütün dünya tarafından dikkat çeken sektörü sağlık turizminin cazibesi de promosyon hizmetlerine eklendi. Öyle ki; organizasyon kapsamında ziyaretçilerin bir kısmına da sağlık turizmi hizmeti ikram edilecek.

Latif, “Fuara katılan firmalar bir yandan marka bilinirliğini artırma olanağı yakalarken diğer yandan da en yeni ürün ve teknolojilerini hedef kitlelerine gösterme fırsatı bulacak. TURKPEXNJ23 Türk yapımı ihraç ürünlerinin sergilendiği ve sadece Türkiye merkezli üretici/imalatçı ve markaların yer aldığı ABD’de düzenlenen ilk fuar olma özelliğine sahip olacak. Gelecek yıllarda ABD’nin farklı eyalet ve şehirlerinin yanı sıra başka ülkelerde de benzer fuarlar organize edilecek” diyerek sözlerini tamamladı.

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