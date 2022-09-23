Türkiye’nin yüksek teknolojili ilk OSB’si TEKNOSAB, Mikrolink’le Anlaştı

leri teknoloji dönüşümüne liderlik edecek sanayi merkezi olarak hayata geçirilecek Bursa TEKNOSAB; akıllı fabrika binaları, güvenli ve sürdürülebilir üretim modeli, teknolojik altyapısı ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla verimli üretime büyük bir ivme kazandıracak. Proje sadece Bursa’nın değil, ülke sanayinin yapısal dönüşümüne de öncülük edecek. Uzay havacılık sanayiden raylı sistemler teknolojileri sanayisine sağlık teknolojilerinden yenilebilir enerji teknolojilerine kadar birbirinden farklı 11 sektörün buluşacağı TEKNOSAB; toplamda 8,5 milyon metrekarelik bir alanda kurulacak ve en küçüğü 15 bin metrekare olmak üzere büyük ölçekli 140’a yakın firmayı barındıracak.

‘’Ülkemizdeki sanayi sektörünün teknolojik üsleri olarak planlan bu önemli projede, teknolojimizle yer almaktan gurur duyuyoruz’’

Ülkemizin yeni nesil teknolojik üsleri olarak büyük bir özen ve titizlikle yapılan projede uluslararası alanda telekom altyapıları kuran global sistem entegratörü olarak faaliyet gösteren Mikrolink, ürettiği çözümlerle TEKNOSAB’a katma değer sağlayacak. İmzalanan anlaşma kapsamında bölgedeki veri merkezi dahil en kritik ve önemli işlerini üstlenen Mikrolink’in Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Öktem ‘’TEKNOSAB teknolojinin, inovasyonun, sürdürülebilir enerji yönetiminin ve lojistik imkanların bir arada olmasıyla dikkat çeken özel bir proje. Mikrolink olarak çeyrek asra yaklaşan tecrübemizle, dünyanın geleceğini iyileştirecek projelerde yer alıyoruz ve ülkemizdeki sanayi sektörünün teknolojik üsleri olarak planlan bu önemli projede, teknolojimizle yer almaktan gurur duyuyoruz. İleri teknolojisi ve içerisindeki önemli sektörlerle yeni nesil sanayi bölgesi TEKNOSAB, üretime hız kazandıracak ve dünyanın dört bir yanına ürün ihraç eden bir merkez olarak konumlanacak. Bu gibi kritik ve değerli bir projede uzmanlığımız, mühendislik gücümüz ve teknolojimizle yer almamızın projeye katma değer sağlayacağına inancım tam.’’ Dedi.

Bölgedeki istihdamı da artıracak olan TEKNOSAB’lar içerisinde bulundurduğu birbirinden farklı sektörlerle, yeni çağın değişen taleplerine, yenilikçi yaklaşımlar üretecek.