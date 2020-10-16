Türkiye’nin yerli iş ağı platformu ‘Parkurda.com’un ilk yıl hedefi 40 bin sanayiciyi buluşturmak

Dijital platformlarının ekonomi içindeki payı ve etkinliği her geçen gün artıyor. McKinsey & Company yönetim danışmanlığı şirketinin değerlendirmesine göre, 10 yıl içinde küresel ekonomik faaliyetlerin yüzde 30’unun platformlar üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Ticari faaliyetlerin, görüşme ve organizasyonların yüz yüze gerçekleşmesini zorlaştıran Covid-19 pandemisi ise bu taraftaki süreci hızlandırıyor. Dünyada hızlanan bu trendin dışında kalmak istemeyen Türkiye ise yeni iş bağlantıları oluşturmaya olanak tanıyan e-b2b tabana da sahip ilk yerli ve milli platformuna kavuştu.

Fason iş vermek isteyenlerle fason iş almak isteyenler ‘Parkurda’da

Makine sanayisinde kilit bir konumda bulunan talaşlı imalat sektörüne yönelik olarak hazırlanan Parkurda.com, 5 Ekim itibariyle açıldı. İki yıllık hazırlık sürecinin ardından devreye alınan iş ağı platformunun, pandemiden ötürü görüşmeler yapamadığı için yeni projeler alamayan Kobi’lere büyük fayda sağlaması bekleniyor.

Dört farklı katmadan oluşan iş ağı platformu Parkurda.com, fason iş vermek isteyenlerle fason iş almak isteyenleri buluşturduğu gibi, imalatçı firmaların birbirini tanımalarına beceri ve yeterliliklerini görmelerine de imkan tanıyor. İş ağı üzerinden buluşan taraflar, güvenli ve şifrelenmiş görüşmelerle süreci sürdürüyor. Platformun kariyer bölümü ise sektörün ve çalışanların beklentileri gözetilerek oluşturuldu. Talaşlı imalat sanayisinde çalışan markalar kariyer bölümü üzerinden ilanlarını yayınlayabildikleri gibi, iş arayanlar ise sistem üzerinden başvuru süreçlerini yönetebiliyor. Kariyer bölümü büyüyüp geliştikçe ileride bir CV bankası oluşturulması planlanıyor. Son teknolojik gelişmeler, sektörü yakından ilgilendiren araştırmalar, makale ve yazılar ise haberler bölümü üzerinden Parkurda.com takipçilerinin bilgisine sunuluyor. Haberler bölümü imalatçıların kendi içeriklerini yayınlamalarına da imkan tanıyor. Parkurda.com platformunun en dikkat çeken alanlarından bir diğeri ise dijital akademi.Yakın zamanda etkin kullanıma sunulması planlanan akademi bölümünde CNC operatörlüğü başta olmak üzere açılan dersler ücretsiz olarak verilecek. Ayrıca, isteyen imalatçı şirketler akademi bölümüne talep oluşturup eğitim içeriği isteyebilecek.

Kobilere avantaj sağlayacak

Türkiye’nin imalat sanayisindeki teknoloji partneri Tezmaksan tarafından hayata geçirilen Parkurda.com, web sayfası bulunmayan, dijital alt yapısını tamamlayamayan orta ve küçük ölçekli Kobi’lere kendilerini tanıtmak için de olanak tanıyor. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, bu önemli yatırım hakkında şunları aktarıyor: “Böylesi bir iş ağı platformu kurmak uzun süredir düşündüğümüz ama hep tasarım aşamasında kalan bir planlamaydı. İki yıl önce çalışmaları başlattık ve imalat sanayisi ile Türkiye’nin çok ihtiyaç duyduğu bir anda hayata geçirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İş ağının arkasındaki güç Tezmaksan olabilir, ama Türkiye’nin makine sektörü olarak birbirimize bağlıyız. Bağlı olmalıyız. Parkurda.com, dijital olarak güçlendirilmiş bir Türkiye’nin canlı vizyonudur. Türkiye artık güvenli ve güvenilir altyapısı da dahil olmak üzere dijitalde diğer ülkelere öncülük etmelidir. Parkurda.com, toplamda bunları ifade ediyor. Güçlü network ağı ile başta Kobi’lerimiz olmak üzere ülkemize büyük değer sağlayacağına inanıyoruz.”

Platformların ekonomiye etkisi artıyor

Dijital platformların dünya ekonomisindeki yeri ve geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydoğdu, “Yapılan çalışmalar dijital teknoloji alt yapısına sahip şirketlerin geleneksel şirketlerden daha hızlı ve seri büyüdüğünü gösteriyor. Bununla birlikte platform şirketlerinin, faaliyet gösterdikleri sektörleri anlamlı bir şekilde domine ettikleri de bir gerçek. Talaşlı imalat sanayisi Türkiye sanayisi için çok önemli bir konumda bulunuyor ve ülke ihracatına ciddi katkılar sunuyor. Parkurda.com’un sektöre ciddi avantajlar katacağına eminiz. Türkiye’nin üretim gücünü arttıracağı gibi globalde daha çok ve katma değerli işlerle yer almamızı sağlayacak. Platformu orta ve uzun vadede globali kapsayacak bir noktaya taşımak bulunuyor” diye konuştu.