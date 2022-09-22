Türkiye’nin özel yetenekli gençleri Zekathon’da yarışacak

Turkcell, genç yetenekleri teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor. Turkcell Zeka Gücü Projesi kapsamında gerçekleşen Zekathon turnuvasında öğrenciler, bu yıl sürdürülebilirlik ve çevre temalı projeleriyle yarışacak. 24 Ekim’e kadar başvurulara açık olacak Turkcell Zekathon’un kazananları, 4 Ocak 2023’te düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

ŞİRKETLER 22.09.2022, 16:33
Türkiye’nin özel yetenekli gençleri Zekathon’da yarışacak

Turkcell’in Türkiye’nin özel yetenekli öğrencilerini teknoloji ile tanıştırmak ve onların yeteneklerini erken yaşta keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmak hedefiyle gerçekleştirdiği Zekathon’a başvurular başladı. Turkcell Zeka Gücü Projesi kapsamında düzenlenen ve Bilim Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) okuyan öğrencilerin katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hazırlanan bir etkinlik olan Zekathon’da öğrenciler, yarışma boyunca online eğitimler alırken, mentorlarıyla haftalık toplantılara katılacak ve projelerini geliştirecek. Gençler, yarışma kapsamında aldıkları eğitimlerin ardından geliştirdikleri sürdürülebilirlik ve çevre temalı projeleriyle yarışacak.

24 Ekim 2022 tarihine kadar başvurulara açık olacak Turkcell Zekathon’un kazananları, 4 Ocak 2023′te düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Zekathon turnuvası detaylarına ulaşmak ve başvuru için zekagucu.turkcell.com.tr/zekathon/ web sitesi ziyaret edilebilir.

 

#Zekathon #turkcell
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