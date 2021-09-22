TÜRKİYE’NİN MUTLULUK DENİNCE AKLA İLK GELEN MARKASI ETİ, 60. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR

Türkiye’nin en köklü ve lider kuruluşlarından biri olan Eti, 60’ıncı kuruluş yıl dönümünü kurucusu Firuz Kanatlı’nın hayali ile başlayan kuruluş hikayesinden aldığı ilhamla hazırladığı iki özel reklam filmiyle kutluyor.

“İnsanlığın mutluluğundan daha yüce bir amaç yoktur”

Reklam filmlerinin ilkinde, Eti’nin kurucusu Firuz Kanatlı’nın “İnsanlığın mutluluğundan daha yüce bir amaç yoktur” sözüyle belirlediği kurumsal var oluş amacına büyük bir bağlılıkla ilk günlerden bugüne kadar uzanan mutluluk serüveni anlatılıyor. 60 yıl önce sabaha karşı bir kâğıda amatörce çizilen bir fabrikayla başlayan filmde, küçük mutluluklar üretecek bir idealin, bugün yediden yetmişe herkeste yarattığı mutluluğun o sıcacık, pırıl pırıl etkisi hissediliyor.

Filmde Eti’nin Eskişehir’de 20 çalışan ve küçük mutluluklar üreten bir fabrikayla çıktığı yolda, bugün 7 binden fazla çalışanı, 9 üretim tesisi, 50 markası ve 300’den fazla ürünüyle herkesin mutluluğu yaşadığı bir an için aynı inançla hiç yorulmadan çalıştığı “60 yıldır amacımız hep aklımızda!” sloganıyla vurgulanıyor.

Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projelerinde öncü

Reklam filmlerinin ikincisi ise milyonlarca insanın hayatına dokunan Eti’nin mutluluğu sadece ürünlerinin yaşattığı keyif anları ile sınırlı olmadığı üzerine kurulu. Film Eti’nin yıllardır süregelen sosyal sorumluluk projeleri ile gelişime ihtiyaç duyulan toplumsal ve çevresel konulara hizmet etmek ve insanlara kendilerini gerçekleştirebilecekleri deneyim fırsatları sunarak mutlu olmalarını sağlamak için yaptığı çalışmalardan kesitler sunuyor.

Filme konu edilen projeler arasında; bugüne kadar birçok platformda örnek gösterilen ve bir sivil toplum hareketine dönüşen Eti Sarı Bisiklet projesi, hayalleri için azimle çalışan gençleri destekleyen “Sen Gençsin Güç Sensin” projesi, 21 yılda üç milyondan fazla çocuğa fırsat eşitliği içinde tiyatro deneyimi yaşatan Eti Çocuk Tiyatrosu ve Eti’nin sürdürülebilir bir anlayışla ekimden hasada kadar desteklediği çiftçilerle yürüttüğü sözleşmeli tarım uygulaması yer alıyor.

Çekimleri Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen, yaratım sürecinde Güzel Sanatlar imzası taşıyan reklam filmlerinin yönetmenliğini ise Turgut Akaçık üstlendi.

Reklam Filminin Künyesi:

Reklamveren: Eti

Reklamveren Yetkilisi: Alper Yoldaş, Ebru Özgökalp Türker, Hazal Duygu Akın

Reklam Ajansı: Güzel Sanatlar

Kreatif Direktör: Emrah Kural

Yaratıcı Ekip: Emre Demirtaş, Mertcan Karpınar, Kemal Hayit, İlker Salcan

Strateji: Ronin

Müşteri İlişkileri: Gözde Şengüler, Ceysun Giritli, Sıla Gözüm, Cemre Arıkan, Ezgi Karakuş

Ajans Yapımcısı: Melis Bircan, Beray Sarı, İdil Yalçınöz

Yapımevi: Kala Film

Yönetmen: Turgut Akaçık

Medya Planlama/Satınalma: Mg Media