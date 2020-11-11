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TÜRKİYE’NİN İLK ORGANİK ÇAY ÜRETİCİSİ KARALİ ÇAY’DAN DOĞAYA SAYGILI ÜRETİM MODELİ

Organik Çay üretimiyle ürün kalitesini arttıran Karali Çay, doğaya ve tüketicisine saygılı şeffaf üretim politikasıyla gıda güvenliğini garantiliyor.

TÜRKİYE’NİN İLK ORGANİK ÇAY ÜRETİCİSİ KARALİ ÇAY’DAN DOĞAYA SAYGILI ÜRETİM MODELİ

2000 yılında Rize’nin Güneysu bölgesinde üretimine başlanan uzun ARGE çalışmaları sonucu 2005 yılında %100 siyah organik çayı tüketicisiyle buluşturan Karali Çay firmasının üretim sürecini ve önceliklerini, Karali Çay grup sözcüsü Ahmet Karali anlatıyor. Türkiye’de organik çay üreten ilk marka olduklarını belirten Karali; dökme, demlik ve bardak poşet ambalaj çeşitleri ile her zaman organik çaya ulaşma kolaylığı sağladıklarını söylüyor.

Organik çay üretimini doğaya ve insan sağlığına zarar vermeden, kimyasal ilaç, sentetik gübre, hormon uygulamaları vb. verim arttırıcı suni yöntemler kullanmadan her aşamasında kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim modelini benimsediklerini belirten Ahmet Karali, üretim farklılıklarını da şu şekilde açıklıyor: “Organik çayı diğer çaylardan ayıran en önemli özellikler çay bahçelerinde kullanılan gübre farkı, yerleşim yerinde fabrika ve çeşitli yerleşim alanlarının olmadığı en yüksek kesimlerde elde ediliyor olmasıdır. Bildiğiniz üzere Rize coğrafi yapısı itibariyle dik yamaçlara ve fazla yağış alan bir iklime sahiptir. Herhangi bir yamaçtaki bahçenin organik olabilmesi için üst bahçenin veya tüm alanın da organik olması gerekiyor. Çünkü farklı bahçelerin kimyasal kalıntıları yağmur sularıyla birlikte aşağıdaki bahçeye inmektedir. Bundan dolayı Karali Çay olarak, organik tarlalarımızı en yüksek tepelerden başlayıp aşağıya kadar kontrollü bir şekilde işliyoruz. Bu şekilde ürünlerimizdeki kimyasal kalıntı riskini minimuma indirdik. Ayrıca denetleme firmamız tarafından; her bahçenin kendi koordinatları ile uydudan takibini yapıyor, çayın toplanmasından fabrika üretim sahasına kadar büyük bir özenle denetimini gerçekleştiriyoruz.”

Sertifika Numarasıyla Her Ürünün Takibini Yapabilirsiniz

Çayın yalnız üretimi değil paketlemesine de ayrı özen gösterdiklerini belirten Ahmet Karali, ortodoks çay üretimi hakkında da bilgi veriyor: “Organik yeşil çay yaprakları fabrika üretim sahasına ulaştıktan sonra ortodoks üretim modeliyle ürünün kalitesini arttırarak, içerisindeki vitaminlerin daha kalıcı hale gelmesini sağlıyoruz. Bu yöntem çay yapraklarının doğallığını korumasını sağlıyor. Sonrasında gıda güvenliği sistemi dikkate alınarak, el değmeden otomatik makinelerde paketleme yapılıyor. Organik çaylar fabrikalarımızda ayrı bölümlerde, ayrı işlemlerden geçerek paketleniyor. Her paket ürünün üzerinde bulunan sadece o partiye ait sertifika numarasıyla da ürünün geçmişini izleyebiliyoruz. Ve dileyen müşterilerimize o partiye ait sertifikayı da paylaşabiliyoruz” diyerek özenle hazırlanan ürünlerin tüm sürecini, çay severlerle paylaşıyor.

Anahtar Kelimeler:
KARALİ ÇAYçay
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