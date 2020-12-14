Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor Kuruluş Osman 35. Bölüm 2. Fragmanı
Yunanistan Türkiye ile görüşmek yerine başka kapılardan medet umuyor
Yunanistan Türkiye ile görüşmek yerine...
Karabağ'ın yüzde 70'inin Ermenistan işgalinden kurtarılması bir Türk zaferidir
Karabağ'ın yüzde 70'inin Ermenistan işgalinden...
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındakilere yönelik denetimler artırılacak
Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındakilere...
Uluslararası iş birliği mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmeli
Uluslararası iş birliği mülteciler ve...

Türkiye’nin en iyi finansal danışmanı KPMG oldu

KPMG Türkiye, uluslararası birleşme ve satın alma aktivitelerini takip eden, sektörün en etkili ve saygın kuruluşlarından Mergermarket tarafından ‘Yılın Finansal Danışman’ı seçildi. KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Müşfik Cantekinler, “Belirsizliklerle dolu bir dönemde iş dünyasının yoluna ışık tuttuk. Bu ödül başarımızın teyidi” dedi.

Türkiye’nin en iyi finansal danışmanı KPMG oldu

KPMG Türkiye geçen yıl genişlettiği danışmanlık hizmetleri ve uzman kadrosuyla sektördeki öncü konumunu sağlamlaştırıyor. Yönetim danışmanlığının tüm alanlarında iş dünyasının yanında yer alan KPMG Türkiye, dünyanın en önemli uluslararası birleşme ve satın alma danışmanlığı hizmetlerini değerlendiren Mergermarket’ın Avrupa Birleşme ve Satın Alma Ödülleri'nde, Türkiye’de “Yılın Finansal Danışmanlık Şirketi” ödülünün sahibi oldu.

KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Müşfik Cantekinler, iş dünyasının danışmanlık başlığı altındaki tüm ihtiyaçlarında hızlı, doğru, güvenilir, şeffaf ve teknolojik çözümleriyle nitelikli hizmet verdiklerini söyledi. Cantekinler “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her alanda büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Koronavirüs salgını yerel ve küresel ölçekte ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiledi. Yatırım ve büyüme stratejileri askıya alınsa da şirketler yeniden konumlanma için stratejik birleşme ve satın alma işlemlerine yöneldi. Değişim ve dönüşümün şekillendirdiği bu zorlu dönemde, dalgalanmalar karşısında KPMG Türkiye olarak uzman ekibimiz ve bütüncül hizmet yaklaşımımızla müşterilerimizin yanında yer aldık. Böyle bir dönemde gösterdiğimiz performansla kazandığımız bu başarı hepimizi gururlandırdı. Türkiye’deki tüm finansal danışmanlar arasından, yılın finansal danışmanı olarak seçilen şirketin biz olmamız, şirketimizin ve danışmanlık bölümümüzün doğru ve sağlam adımlar attığının göstergesidir. Bu değerli ödül için Mergermarket’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KPMGMüşfik CantekinlerMergermarketYılın Finansal Danışmanı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.