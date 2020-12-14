Türkiye’nin en iyi finansal danışmanı KPMG oldu

KPMG Türkiye geçen yıl genişlettiği danışmanlık hizmetleri ve uzman kadrosuyla sektördeki öncü konumunu sağlamlaştırıyor. Yönetim danışmanlığının tüm alanlarında iş dünyasının yanında yer alan KPMG Türkiye, dünyanın en önemli uluslararası birleşme ve satın alma danışmanlığı hizmetlerini değerlendiren Mergermarket’ın Avrupa Birleşme ve Satın Alma Ödülleri'nde, Türkiye’de “Yılın Finansal Danışmanlık Şirketi” ödülünün sahibi oldu.

KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Müşfik Cantekinler, iş dünyasının danışmanlık başlığı altındaki tüm ihtiyaçlarında hızlı, doğru, güvenilir, şeffaf ve teknolojik çözümleriyle nitelikli hizmet verdiklerini söyledi. Cantekinler “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her alanda büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Koronavirüs salgını yerel ve küresel ölçekte ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiledi. Yatırım ve büyüme stratejileri askıya alınsa da şirketler yeniden konumlanma için stratejik birleşme ve satın alma işlemlerine yöneldi. Değişim ve dönüşümün şekillendirdiği bu zorlu dönemde, dalgalanmalar karşısında KPMG Türkiye olarak uzman ekibimiz ve bütüncül hizmet yaklaşımımızla müşterilerimizin yanında yer aldık. Böyle bir dönemde gösterdiğimiz performansla kazandığımız bu başarı hepimizi gururlandırdı. Türkiye’deki tüm finansal danışmanlar arasından, yılın finansal danışmanı olarak seçilen şirketin biz olmamız, şirketimizin ve danışmanlık bölümümüzün doğru ve sağlam adımlar attığının göstergesidir. Bu değerli ödül için Mergermarket’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.