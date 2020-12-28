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Türkiye’deki İlk Hibrit Çalışma Modeli PepsiCo’da Başlıyor

PepsiCo Türkiye, pandeminin hayatımıza katmış olduğu uzaktan çalışma modelini kalıcı ve planlı bir kurum kültürü haline getiriyor. İlk olarak Türkiye’de hayata geçen uygulama, ‘çalışma şekli’, ‘yan haklar’ ve ‘ait hissetme’ olmak üzerek üç ana başlıkta gelişecek.

Türkiye’deki İlk Hibrit Çalışma Modeli PepsiCo’da Başlıyor

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olan PepsiCo, pandemi nedeniyle değişen iş yapış biçimlerini kurum kültürü haline getirmeye hazırlanıyor. ‘Sen Neredeysen PepsiCo Orada’ sloganıyla yola çıkan PepsiCo, ilk olarak Türkiye’de uygulanmaya başlanacak hibrit çalışma modelini geliştirdi. ‘Çalışma şekli’, ‘yan haklar’ ve ‘ait hissetme’ olmak üzere üç ana başlıkta tasarlanan çalışma düzeni ile çalışanların iş-özel yaşam dengesi ve verimli çalışma saatleri göz önüne alınırken aynı zamanda sürdürülebilir bir dünya için katma değer sağlanması hedefleniyor.

Ofis zorunluluğu ortadan kalkıyor

PepsiCo’nun hem globalde hem de Türkiye’de yıllardır esnek çalışma modelini başarıyla uygulayan bir şirket olduğunu ifade eden PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, “Yeni hibrit modelimizde; ofisimizi, yaratıcılığımızı ortaya çıkaran, birlikte çalışmayı destekleyen ve kutlamaların coşkusunu beraber yaşayacağımız bir mekâna dönüştürüyoruz. Böylece ofisimiz her gün gelmek zorunda olduğumuz bir ortamdan ziyade odaklı kullanım mekânı haline gelecek. Zamanımızı çok daha iyi kullanırken işimizi daha iyi yapabilecek verimliliği sağlamış olacağız’’ diye konuştu.

Internet ve ergonomik ekipmanlarla destek 

Yapılan anketlerde %97’lik bir oranla esnek zaman yönetimi, verimlilik ve farklı lokasyonlarda çalışabilmenin getirdiği konforun, çalışanlar tarafından oldukça olumlu karşılandığını dile getiren Ece Aksel, “İnternet ve evlerinden daha sağlıklı ve verimli çalışabilmeleri adına ergonomik ekipmanlarla ilgili destekler sağladık. Çalışanlarımızın büyük bir çoğunluğunun yeni çalışma sistemimizi, heyecan verici olarak tanımladıklarını gördük. Özellikle esnek ve evden çalışmaya daha yatkın olan genç çalışanlarımız, yeni nesil çalışma yöntemimizi çok özgürlükçü buldular’’ açıklamalarında bulundu.

Çalışanların sosyalleşebilmesini desteklemek amacıyla motivasyon artırıcı etkinlikler ve esenlik (well being) odaklı pek çok iç iletişim stratejisi geliştirdiklerini de sözlerine ekleyen Aksel, ‘Orta Kafe’ adını verdikleri, çalışanların gayri resmi olarak bir araya gelip iş dışı sohbetler edebildikleri buluşmalar düzenlediklerini belirtti. ‘Başarıyı Kutlama’ yaklaşımıyla yıl içerisinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Aksel, çalışanların içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarabilecek aktiviteleri de belirleyip uygulamaya koyacaklarını sözlerine ekledi.

Yeni çalışma düzeni karbon ayak izini azaltacak

Pandemi öncesinde de çalışma yaşamının gereksinimlerinin değişmeye başladığını gözlemlediklerinin altını çizen Aksel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu değişim, karbon ayak izlerini azaltarak sürdürülebilirliğe de önemli bir katkı sağlayacak. Biz de PepsiCo Türkiye olarak pandemi süresince gerçekleştirdiğimiz uzaktan çalışma yöntemi süresince işe geliş gidiş zamanının yarattığı on binlerce saat verimlilik sağladık. Pandemi döneminde yaklaşık 600 bin litre yakıt, 13.600 KW elektrik ve 3.600 m3 sudan tasarruf ettik. Bunun doğamıza pozitif anlamdaki katkısı yadsınamaz. Bununla birlikte trafikte geçirilen yaklaşık 75 bin saati çalışanlarımız kendilerine ve sevdiklerine ayırabildi. Yeni modelimizle; zaman yönetimi, verimlilik, sürdürülebilirlik hedefleri, çalışan mutluluğu gibi birçok konuda fayda sağlayacağımızı öngörüyoruz’’ dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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