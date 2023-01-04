Türkiye’de yetişkinler stres atmak ve rahatlamak için oyun oynuyor

LEGO® 2022 İyi Oyna Araştırması, oyunun gücünü ve yetişkin yaşamındaki önemini ele alıyor. Türkiye, Polonya, Macaristan, Romanya, İsrail, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı, Güney Afrika ve Kenya gibi ülkeler de dahil olmak üzere toplam 33 ülkede 33.400'den fazla yetişkinin katılımıyla gerçekleşen anketin sonuçlarına göre, yetişkinlerin yüzde 90'ı stresle mücadele ediyor. Bu durum, son iki yıldaki pandemi şartları nedeniyle daha da kötüleşti. Türkiye’deki katılımcılar, yüzde 97 ile pandeminin en yoğun olduğu 2021 yılında kendilerini stresli hissettiklerini söylüyor. Dünya genelinde katılımcıların yüzde 90'ı oyun oynamanın diğer birçok avantajının yanı sıra rahatlamak ve gevşemek için harika bir yol olduğunu düşünüyor.

Stresin başlıca nedeni iş hayatı

Sürekli e-postaları kontrol etmek ve ofis dışında dahi iş düşünmek stresi artırıyor. Yetişkinlerin yüzde 64'ü, pandemi öncesine göre iyi bir iş-özel hayat dengesi sağlamanın daha zor olduğunu kabul ediyor. Yüzde 86 ile en çok zorlanan ülke ise Türkiye! Dünya genelinde araştırmaya katılan 10 kişiden 7'si, Türkiye’de ise yüzde 84’ü, iş yerinde değilken bile e-postalarını sık sık kontrol ettiklerini söylüyor. Katılımcıların yüzde 60’ına göre bu durum işten uzaklaşıp gevşemeyi zorlaştırıyor ve genellikle işte değilken bile kafaları işle ilgili sorumluluklarla meşgul oluyor. Stresin olumsuz etkisi, her biri için yüzde 45’lik bir oranla Z ve Y kuşağı başta olmak üzere gençlerde daha çok kendisini gösterirken, yine yüzde 45 ile kadınlarda erkeklere (yüzde 38) göre daha şiddetli olduğu görülüyor.

Oyun oynamak rahatlatıyor

Yetişkinlerin rahatlaması için birçok yol var ve bunlardan biri de oyun oynamak. Türkiye’de araştırmaya katılanların yüzde 87’si, oyun oynamanın olumlu etkilerinin farkında ve oyun oynamanın rahatlama ve sakinleşmede etkili olduğunu söylüyor. Stres atmak için oyun oynamaya henüz vakit ayıramamış olanların yüzde 70’i bile, oyunun stresle başa çıkmalarına yardımcı olabileceğini biliyor. Yetişkinlerin yüzde 87’si, oyun oynamanın sadece rahatlamaya ve daha iyi hissetmeye değil, aynı zamanda hafıza ve konsantrasyon konusunda ilerleme yarattığını dile getirirken, yüzde 76’sı yaratıcılığı arttırdığını savunuyor. Katılımcıların yüzde 74’ü oyun oynayarak çok fazla haber tüketip bunalmaktan kurtulduklarını, yüzde 73’ü ise her zaman genç kalmalarına yardımcı olduğunu söylüyor. Araştırmaya

katılan her 10 kişiden 8'i (yüzde 83) aile/çocuklarla ortak bir aktivite yapmanın onlar için rahatlamanın ve gevşemenin bir yolu olduğunu vurguluyor. Türkiye, LEGO® parçalarını başkalarıyla, en çok da çocuklarıyla birlikte inşa eden ülkeler arasında birinci sırada!

LEGO® ile Kendini Akışa Bırak

LEGO Group yetişkinlere yönelik, birbirinden farklı ilgi alanlarını barındıran birçok kategoride çeşitli setler üretiyor. Bu setler, yetişkinlerin kendilerini bir süreliğine de olsa günlük hayatın stresinden uzaklaşmalarına yardımcı olmak üzere, tutkulu oldukları herhangi bir alanı keşfetmeleri için tamamen sürükleyici bir aktivite olarak özenle hazırlanıyor. LEGO Group yetişkinlere, sinemadan dünya harikalarına, mimariden araçlara, uzaydan spora kadar birçok farklı temada keşif alanı sunarak, yetişkinlere akşam dizüstü bilgisayarları kapatırken hissedemeyecekleri bir başarı hissi yaşatıyor.

Oynamaya başlayalım!

LEGO Group Türkiye, İsrail, Yunanistan Pazarlama Direktörü Tuna Canatar konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Araştırma sonuçları bize Türkiye’nin stres seviyesinin ne derece yüksek olduğunu, hatta biz yetişkinlerin özellikle pandemi dönemi ve sonrasında hem stresle hem de iş-özel hayat dengesini kurmakla baş etmekte ne kadar zorlandığımızı ortaya koyuyor. Tam bu noktada stresle mücadele ve bir rahatlama aracı olarak LEGO® setleri karşımıza çıkıyor. Hem dünyada hem Türkiye’de oyun oynamak özellikle de LEGO setleri gibi zihinsel bir odaklanma gerektiren oyunların pandemi döneminde çok öne çıktığını görüyoruz. Bizim Türkiye’de yetişkin kategorimizdeki büyüme son iki yılda beklenenin çok ötesinde bir büyüme kaydetti. Çünkü LEGO setleri; mimari, bilim, eğlence, sanat veya spor dahil olmak üzere çok çeşitli alanda farklı tutku alanlarını kapsıyor ve LEGO® parçaları ile inşa etme deneyimi, yetişkinlerin kendileri için bir rahatlama veya gevşeme anı bulmalarına yardımcı oluyor”.

LEGO® İyi Oyna Araştırması Hakkında:

LEGO İyi Oyna Araştırması, Şubat ve Mart 2022 tarihleri arasında 33'ten fazla ülkede 18 yaş üstü yetişkinlere yönelik 15 dakikalık online bir anket sonucu elde edilen verilere dayanıyor. Yaş ve cinsiyet aralıkları dikkate alınarak gerçekleşen araştırma, dünya genelinde 33.400'den fazla, Türkiye’de temsili yetişkinden gelen yanıtları içeriyor.