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Türkiye’de rüzgar enerjisinden üretilen elektriğin yüzde 4’ünü Eksim Enerji üretti

Eksim Enerji, geçen yıl Türkiye’de rüzgar enerjisinden üretilen toplam elektriğin yüzde 4’ünü üreterek, bir başarıya daha imza attı. Şirket, 2025 yılına kadar hayata geçireceği yeni yatırımlarla sektörde elde ettiği konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

ŞİRKETLER 13.01.2023, 11:25
Türkiye’de rüzgar enerjisinden üretilen elektriğin yüzde 4’ünü Eksim Enerji üretti

Ülkemizin köklü şirket gruplarından Eksim Holding’in yüzde 100 yenilenebilir enerji şirketi Eksim Enerji, yenilenebilir enerji üretiminde rüzgar ve güneş enerjisi odaklı yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. Şirket bu kapsamda geçen yıl Türkiye’de rüzgar enerjisinden üretilen toplam elektriğin yüzde 4’ünü üretti. Bu yıl da söz konusu yüzde 4’lük oranı korumayı hedefleyen Eksim Enerji, iki yıl içinde devreye alacağı yeni yatırımlarla çıtayı daha da yükseltmeyi amaçlıyor.

Konu ile ilgili Eksim Enerji tarafından yapılan yazılı açıklamada; şirketin yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin öncü isimleri arasında yer aldığı vurgulandı. Açıklamada,  “2022 yılında Türkiye’de rüzgar enerjisinden üretilen toplam elektriğin yüzde 4’ünü ürettik. Bu payda hiç şüphesiz ki; Türkiye’de rüzgar enerjisi alanında kurulu güçteki payımızın yüksek olması ve yenilenebilir enerjide yapılan yeni yatırımlar etkili oldu” ifadeleri kullanıldı.

“Yurt dışı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor”

Açıklamada Eksim Enerji’nin Türkiye’nin en geniş lisanslı rüzgar enerjisi santraline sahip firmalarından biri olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Elde ettiğimiz bu başarı bizim için çok kıymetli. Bu bağlamda 2023-2025 yılları arasından ülke sınırları içerisinde 460 MW ilave rüzgar yatırımı çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2025 yılına kadar hayata geçireceğimiz yatırımlarla sektördeki konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Tüm bunlarla birlikte yurt dışında yeni projeler geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

“Türkiye; ortalamanın üzerinde bir rüzgar yılı yaşadı”

Türkiye; 2022’de rüzgar enerjisi alanında geçmişe oranla ortalamanın üzerinde bir rüzgar yılı yaşadı. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sayesinde kapasitesini artıran Türkiye, son yıllarda yaptığı YEKA ihaleleri ve mevcut santrallerle sağladığı ilave kapasite tahsisleri sayesinde kurulu gücünü ciddi oranda artıracak çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapasitelerin en kısa zamanda devreye girmesinin; enerji arz güvenliği alanında ve dışa bağımlılığı azaltma noktasında etkileri olacaktır.” 

Eksim Enerji, 2021 yılında da Türkiye’de rüzgar enerjisinden üretilen toplam elektriğin yüzde 4’ünü üretmişti. 

#Eksim Enerji
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