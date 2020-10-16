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Türkiye’de ilk kez düzenlenen Prime Day, Amazon Türkiye tarihindeki en büyük alışveriş etkinliği oldu

Türkiye’de gerçekleşen ilk Prime Day süresince en popüler ürünler; SanDisk 480GB SSD Plus Disk, HP 15-dw2027nt Dizüstü Bilgisayar ve Familia Plus Kağıt Havlu oldu.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Prime Day, Amazon Türkiye tarihindeki en büyük alışveriş etkinliği oldu

13-14 Ekim’de Türkiye’de ilk kez düzenlenen Prime Day, Amazon Türkiye tarihindeki en büyük alışveriş etkinliği oldu. Prime üyelerinin cazip fırsatlardan yararlandığı bu iki günde Kitap, Ev Tüketim Ürünleri ve Akıllı Telefon Aksesuarları en popüler kategoriler olurken SanDisk 480GB SSD Plus Taşınabilir Harici Harddisk, HP 15-dw2027nt Dizüstü Bilgisayar ve Familia Plus Kâğıt Havlu Prime üyelerinin en çok satın aldığı ürünler olarak öne çıktı. 2020 Prime Day süresince 19 ülkeden satıcılar toplamda 3,5 milyar dolarlık satış hacmine ulaşırken, dünya genelindeki Prime üyeleri iki günlük etkinlik boyunca sunulan indirim ve fırsatlardan yararlanarak alışverişlerinde toplamda 1,4 milyar dolar tasarruf ettiler.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott“Amazon Prime’ın Türkiye’de hizmete sunulmasından sadece haftalar sonra, Türkiye’deki Prime üyelerimize, tüm dünyadaki üyeler gibi Prime Day fırsatlarından yararlanabilecekleri 48 saatlik bir etkinlik sunabilmekten memnuniyet duyuyoruz. Müşterilerimize her geçen gün yenilikler sunarak alışveriş deneyimlerini geliştirmeye devam edeceğiz. Bunun, Türkiye için sadece bir başlangıç olduğundan emin olabilirsiniz,” dedi.

Türkiye’de Amazon Prime üyelik servisine kayıt yaptıran üye sayısı 13 ve 14 Ekim’de en yüksek seviyeye ulaştı, Türkiye’de ilk kez düzenlenen Prime Day, Amazon Türkiye tarihindeki en büyük alışveriş etkinliği oldu.

Prime ile Her Gün Daha Güzel

Prime yaşanılan her günü güzelleştirmek üzere tasarlanmış bir üyelik hizmetidir. Dünya çapında 150 milyon ücretli abonenin faydalandığı servis Prime Day’in eşsiz alışveriş ve eğlence deneyimini de kapsıyor. Prime, bedava ve hızlı kargo, Prime Video ile Amazon Originals içerikleri de dâhil birçok ödüllü dizi ve filme sınırsız erişim, Prime Gaming ve çok fazlasını ayda 7,90 TL’ye Türkiye’deki tüketicilere sunar.

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AmazonAmazon TürkiyePrime DayRichard Marriott
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