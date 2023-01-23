Türkiye’de bir ilk: Metaverse’de oto galerisi açıldı

İlk olarak 90’lı yıllarda ortaya atılan Metaverse kavramı, teknolojik gelişmeler sayesinde uygulanabilir hale geldi. Yaşanan gelişmeler ışığında çağa ayak uydurmak için çalışan ERC Auto Samsun, Türkiye’de bir ilke imza attı ve mevcut galerisinin dijital ikizini Decentraland platformunda hizmete sundu. Firmanın dijital galerisinde elektrikli araçlar sergileniyor.

Müşteriler için yeni bir deneyim

Teknoloji dünyasındaki gelişmelerin otomotiv sektöründeki satın alma alışkanlıklarını da etkilediğine dikkat çeken ERC Auto Samsun yetkilileri, proje hakkında şu açıklamayı yaptı: “Değişen koşullara hızlıca uyum sağlamak adına başlattığımız bu projeyle müşterilerimize yeni bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Dünyada ve Türkiye’de pek çok otomobil alıcısı karar vermeden önce internet üzerinden araştırma yapıyor. Gerçekleştirdiğimiz projeyle bu deneyimi daha ileri boyuta taşıyacak. Üstelik bu çalışmada Türkiye’de teknoloji denince akla gelen önemli isimlerden biri olan Serdar Kuzuloğlu’yla da bir iş birliği planlıyoruz.”

ERC Auto Samsun’u bünyesinde barındıran Albayrak Finansman Yönetimi Holding, dijital dönüşüm projelerine büyük önem veriyor. Holding, bu kapsamda teknoloji yatırımlarına odaklanıyor ve ARGE çalışmalarına devam ediyor.

Mercedes EQS, Audi e-Tron ve VolvoEX90 model araçları gösterime sunan ERC Auto Samsun’un dijital galerisi; Decentraland platformunun merkezine yakın bir nokta olan, -26 -7 konumunda yer alıyor. Galeriyi görmeye gelen ziyaretçiler; söz konusu araçların dijital modellerini inceleyebiliyor, firmanın sosyal medya hesaplarına ve online mağaza linklerine erişebiliyor.