Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde Uyumsoft’a ödül

Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında, Hilton İstanbul Bomonti Otel’de geçtiğimiz gün düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni’ne, iş, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı. Gecede, yeni ürün ve teknoloji geliştiren kurumlar ile inovasyon yaklaşımıyla hareket eden kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi.

İş dünyasına, yenilikçi yaklaşımlar ve akılcı iş modellerimiz ile rehberlik ediyoruz

Yılın Lider Dijital Dönüşüm Çözümleri Markası” ödülüne ilişkin duygularını anlatan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Özlem İkiz, şunları söyledi:

“ Uyumsoft olarak 25. yılımızda iş dünyasının teknolojik dönüşümüne yenilikçi yaklaşımlar ve akılcı iş modellerimizle rehberlik ederken, bizimle yürüyen 50 binin üzerinde yerli ve global müşterimizle yol almak bizim için en büyük bir ödül. Özellikle, inovasyon alanında markamızı taçlandıran, yeniliğe ve gelişme olan inancımızı ve motivasyonumuzu yükselten ödüllerin arasına “Yılın Lider Dijital Dönüşüm Çözümleri Markası” ödülünü de dahil etmekten mutluyuz. Enerjileri ve özverileri sayesinde bu haklı gururu yaşatan tüm çalışma arkadaşlarımıza, ekosistemimize ve değerli müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Gelirimizin %20’si ile ar-ge faaliyetlerini finanse ediyoruz

Türkiye’nin teknoloji lideri Uyumsoft’un çalışmaları hakkında bilgiler veren Özlem İkiz, konuşmasına şöyle devam etti:

“ Türkiye’nin teknoloji liderleri arasında yer alan firmamız, kamuda ve özel sektörde bilgi teknolojileri altyapısı konusunda yüzlerce başarılı projeyi hayata geçirdi. Bu ödülü almamızı sağlayan dijital d önüşüm projemiz, iş dünyasında kartların yeniden dağıtılmasını neden olan yeni normaller ve dengelerde işletmelerin işlevselliğini artıran hizmet ve süreç inovasyonları oldu. Uyumsoft olarak yola çıktığımız “işletmelerin tüm odalarında yazılımlarımızla işleri kolaylaştırmak” hedefi, artık işletmelerin iş ve çalışan deneyimlerini yöneten yeni nesil çözümlerle işin kalbine yerleşmeye evrildi. Gelirimizin %20’si ile, ar-ge faaliyetlerini finanse ediyoruz. Nano girişimlerden global firmalara kadar her ölçekte işletmenin “tam da bize göre” dediği çözümleri üretmeye durmaksızın devam ediyoruz.” dedi.

Finansal sektörlerde adımızı daha yükseklere taşıyacak projelerin heyecanı içindeyiz

Bu yıla ve gelecek yıla ilişkin değerlendirmede bulunan Özlem İkiz, şunları kaydetti: