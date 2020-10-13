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TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ’NİN YENİ CEO’SU VOLKAN BOZAY

Türkiye çimento sektörünün uluslararası temsilcisi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin (TÇMB) CEO’luğuna kamuda ve özel sektörde uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Volkan Bozay atandı. TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Volkan Bozay’ın atanmasıyla sektörün stratejik önceliklerinin hayata geçirileceğini söyledi

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ’NİN YENİ CEO’SU VOLKAN BOZAY

Türkiye çimento sektörünün uluslararası temsilcisi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin (TÇMB) CEO’luk görevine bugün itibarıyla Volkan Bozay atandı. CEO’luk görevi ile TÇMB’nin stratejik çalışma alanlarında önemli katkılarda bulunan İsmail Bulut ise TÇMB Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Uzun yıllar kamuda ve özel sektörde yöneticilik yapan Bozay, profesyonel iş yaşamına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda başladı. Bozay, sırasıyla Dış Ticaret Uzman Yardımcısı – Ar-Ge Birimi ve Dış Ticaret Uzmanı olarak çalıştıktan sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Finansman Dairesi Başkanı ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Bozay, kamudaki görevine 2004 - 2006 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti.

2006 yılında British American Tobacco şirketinde Kurumsal İlişkiler Müdürü olarak özel sektöre geçen Bozay, bu görevini günümüze kadar sürdürdü.

Üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlayan Volkan Bozay, yüksek lisansını Clameront Graduate University’de Finans ve Strateji Bölümünde gerçekleştirdi. Bozay, profesyonel iş yaşamına ek olarak 2011 yılından itibaren Türkiye İhracatçılar Meclisi Üyesi, Ulusal Tütün Ürünleri İmalatçıları Derneği ile Ege İhracatçı Tütün ve Tütün Mamulleri Birlikleri İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyor.

TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka atamalarla ilgili şu açıklamada bulundu: “TÇMB’de CEO’luk görevi ile önemli çalışmalar yürüten Sayın İsmail Bulut’a bugüne kadarki katkıları nedeniyle teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Hizmet bayrağını teslim alan Sayın Volkan Bozay’ın kamuda ve özel sektördeki kıymetli deneyimleri ile kuruluşumuza ve sektörümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu katkılardan en önemlisi sektörün stratejik önceliklerini hayata geçirerek TÇMB’yi gelecek vizyonuna taşımak olacaktır. Şimdiden kendisine başarılar diliyoruz.”

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