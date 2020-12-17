Türkiye, 2020’de e-Ticaret’te %70’in üzerinde büyüyecek

Pandeminin etkisiyle bu yıl ülkemizde ve dünyada e-Ticaret hacminin katlanarak arttığını anlatan TTT Global Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“ Evden çalışmanın yoğunlaştığı ve eğitimin uzaktan moda geçtiği bugünlerde, internetin yaygınlığı arttı. Türkiye’de evlerden internete erişim oranı %90.4’e yükseldi ve nüfusumuzun %79’nun internet erişimi var. Türkiye’de, pandemiden önce nüfusun yüzde 20’si internetten alışveriş yaparken, bu oran 2020 sonu itibariyle %50’ler seviyesine çıktı. 2019 yılında 136 milyar TL olan e-ticaret miktarı, bu yılın sonunda 200 milyar TL’ye koşuyor. Ülkemiz, 2020’de e-Ticaret’te %70’in üzerinde büyüyecek” dedi.

Ticaretin bir kanalı olarak kabul gören "e-Ticaret", ticaretin kendisine dönüşüyor

Lojistik, Enerji & Tedarik zinciri Dijitalleşme Konferansı, 16 ile 17 Aralık 2020 tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleşti. Sektörün en kapsamlı dijital zirvesi olan Connection Days’da uzmanlar bilgilerini aktardı.

Zirvenin ikinci ve son günü olan 17 Aralık perşembe günü, Uluslararası Lojistik Sektörü Yazarı Dr. Murat Düzgün’ün moderatörlüğü üstlendiği, “Lojistik ve Tedarik Zincirinin Değişen DNA’sına Ne Kadar Hazırız? E-Ticarette Bizi Neler Bekliyor?” panelinde, TTT Global Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ( UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, Dalyan Makina Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Dalyan, Electrolux Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Şengül ve Galanz Türkiye Genel Müdürü Beyza Eren konuşmacı olarak katıldılar. D ijital zirvede, ticaretin bir kanalı olarak kabul gören "e-Ticaret"in, ticaretin kendisine dönüştüğü ve e-Ticaret'in DNA'sının değiştiği masaya yatırıldı.

e-Ticaret demek, “lojistik” demektir

e-Ticaret demek, "lojistik" demektir diyerek konuşmasına devam eden TTT Global Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları belirtti:

“ Dünyanın en iyi malını, en uygun fiyata müşteriye sunmayı taahhüt etseniz de, müşterilerinize malı beklenen hızda ve beklendiği kalitede teslim edemezseniz, başarısız sayılırsınız. Kısaca, e-Ticaret’in %99’u lojistiktir. Müşterilerin beklentilere uygun nitelikteki malı, müşteriyi tatmin edecek hızla teslimat yapamazsanız, başarılı olma şansınız yoktur. Yine, hızlı tedarik ve dağıtım yaparken teslimat operasyonunu etkili yönetemezseniz, dağıtım yaparken akıllı bir şekilde iadeleri toplamayı yapamazsanız yine sonuç hüsran olabilir. Özetle, pandemiyle birlikte katlayan e-ticaret sürecini, klasik kargo sistemleriyle çözebilmenin bir yolu bulunmuyor. Mobil uygulamalarla desteklenen konum-tabanlı akıllı sistemler kullanmak gerekiyor” diye konuştu.

TIRPORT, geliştirdiği RapidChain teknolojisi ile e-Ticaret lojistiğinde yeni bir dönemi başlatıyor

RapidChain teknolojisiyle lojistikte yeni bir dönemin başladığının altını çizen TTT Global Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları anlattı: