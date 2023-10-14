Turkcell'in Tekno Atık Geri Dönüşümüyle Çevre ve Eğitimdeki Katkıları

Turkcell, çevre koruma ve eğitime destek amacıyla başlattığı tekno atık projesi ile büyük bir başarı elde ediyor. 4 yıldır süren bu proje, sadece çevreye katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yüzlerce çocuğun eğitimine de destek oluyor.

Turkcell, 14 Ekim Uluslararası Elektronik Atık Günü'nde "Haydi Türkiye! Tekno Atık geri dönüşüm seferberliğine katıl, kaynakları verimli kullan, nitelikli eğitime destek ol" çağrısında bulunarak bu önemli projenin başarılarını paylaşıyor.

Turkcell'in Tekno Atık Projesi ve Geri Dönüşüm

Turkcell, bilişim teknolojileri atıklarını azaltmak amacıyla önemli çalışmalar yürütüyor. 4 yıl önce başlatılan bu projede, evlerden Turkcell mağazalarına getirilen 32 ton tekno atık geri dönüşüme kazandırıldı. Bu geri dönüşüm sayesinde elde edilen gelir, yüzlerce çocuğun nitelikli eğitimine destek olarak kullanıldı. Turkcell, bu projenin mimarı olarak çevre koruma ve eğitime destek olma motivasyonunu artırırken, aynı zamanda zehirli maddelerin toprağa karışmasını önleyerek kaynakların verimli kullanımına katkı sağlıyor.

Elektronik Atıkların Önemi

Turkcell, elektronik atıkların azaltılmasının ne kadar kritik bir konu olduğunu vurguluyor. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 53,6 milyon ton elektronik atık ortaya çıkıyor, fakat bunların yüzde 83'ü hala toplanmıyor. Türkiye'de ise geri dönüştürülen e-atıkların oranı sadece yüzde 7. Turkcell, bu e-atık tsunami ile başa çıkmak ve çevreyi korumak için "Eğitime Dönüştür" projesini hayata geçiriyor. Bugüne kadar sadece evlerden mağazalara getirilen elektronik atık miktarı 32 tonu buldu.

Bilinçsiz Bertarafın Zararları

Elektronik atıkların usulüne uygun olmayan şekillerde bertaraf edilmesi, kamu sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu atıkların içinde bulunan maddeler, toprakta kirliliğe ve çevre sorunlarına yol açabilir. Ayrıca uygunsuz bertaraf sonucunda sera gazları ve ozon tabakasının incelmesi gibi ciddi sorunlar da meydana gelebilir.

Elektronik Atıkların Ticari Değeri

Dünya genelinde elektronik atıkların ticari değeri oldukça yüksektir, bu nedenle düzgün bir yönetim büyük bir fırsattır. Her yıl ortaya çıkan elektronik atıkların ticari değeri 62 milyar dolara ulaşmaktadır. Türkiye'de ise elektronik atık miktarı 500 bin tonu geçmiştir. Özellikle cep telefonları, elektronik atıkların büyük bir bölümünü oluşturur.

Turkcell'in Sürdürülebilirlik Çabaları

Turkcell, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında önemli adımlar atmaktadır. Bilime dayalı hedefler girişimiyle doğrudan ve dolaylı karbon ayak izini azaltmayı hedeflerken, müşterilerin ürünlerden kaynaklı emisyonları azaltmayı taahhüt ediyor. Turkcell, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde ilk 10 şirket arasında yer alarak sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü gösteriyor.

TÜBİSAD ve TEGV İş Birliği

Turkcell'in 'Eğitime Dönüştür' projesi kapsamında iş birliği yaptığı Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile kullanılamaz durumda olan elektronik cihazlar geri dönüşüme gönderiliyor. Bu proje kapsamında elde edilen gelir, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) aracılığıyla çocukların eğitimine katkı sağlıyor. Turkcell, müşterilerini kaynakların verimli kullanımına teşvik ederek sürdürülebilir bir yaşam tarzına geçiş konusunda önemli bir rol üstleniyor.

Turkcell, çevre koruma ve eğitim alanındaki bu önemli çalışmalarıyla Türkiye'ye büyük katkılar sunuyor ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarına devam ediyor.