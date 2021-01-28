Turkcell’den yarıyıl tatiline özel kampanyalar

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, bu yarıyıl tatilinde de öğrencileri unutmadı. Hobi ürünlerinden bilgisayara kadar binlerce ürünün yer aldığı Türkiye’nin ilk elektronik pazar yeri platformu www.turkcell.com.tr/pasaj ve mağazalarda öğrencilerin ihtiyaç duyacağı ürünlerde özel indirimler başladı.

Turkcell Pasaj’da 31.01.2021 tarihine kadar sürecek olan kampanya kapsamında cep telefonu, bilgisayar, tablet, drone, kulaklık, hoparlör gibi pek çok üründe 4 bin TL’ye varan indirimler yapıldı. 4 farklı kategoride 30 ürünün indirimli sunulacağı kampanya kapsamında Turkcell Pasaj müşterileri hem peşin indirimli fiyatlardan faydalanabilecek hem de isterlerse ürün tutarlarını tarifelerine yansıtarak taksitli ödeme imkanından yararlanacak.

Kampanyaya katılan Turkcell Pasaj müşterilerine 5 bin TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL, 10 bin TL ve üzeri alışverişlerde ise 250 TL’lik hediye çeki verilecek.

‘Fırsat Garajı’ kampanyası sürüyor

Öğrenciler için hem www.turkcell.com.tr/pasaj hem de Turkcell mağazalarında başlayan ‘Fırsat Garajı’ kampanyası da devam ediyor. 02.02.2021 tarihine kadar sürecek olan kampanya kapsamında bazı tablet, hoparlör ve kulaklıklar indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

Herkese açık pazar yeri

Tüm operatör müşterilerinin yararlanabildiği kampanya kapsamında Turkcell Pasaj, müşterilerine bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği de sağlanıyor. Platformdaki tüm ürünlerde ortalama kargoya verilme süresi ise 1 iş günü. Turkcell satıcılarından alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu ve kartondan üretilen geri dönüşümlü kutularda teslim ediliyor.