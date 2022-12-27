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Turkcell Mağaza ve Pasaj’da Çevresel, Sosyal ve Dijital Kapsayıcılık artıyor

Turkcell, 2023 yılında sürdürülebilirlik dönüşümüne müşterilerini daha çok dahil edebilmek amacıyla online ve fiziksel satış kanallarına yönelik mevcut proje ve uygulamalarına yenilerini ekliyor. Müşterilerine 81 ildeki 1110 Turkcell Mağazası ve Pasaj aracılığıyla sürdürülebilir ürün seçeneği sunan Turkcell, hayatın her alanına dokunan faaliyetleriyle de çevresel, sosyal ve dijital kapsayıcılık değerini artırıyor.

ŞİRKETLER 27.12.2022, 14:11
Turkcell Mağaza ve Pasaj’da Çevresel, Sosyal ve Dijital Kapsayıcılık artıyor

Turkcell sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarını ülke genelindeki tüm mağazalarına ve pazaryeri platformu Turkcell Pasaj’a entegre ediyor. Çevreci ve dönüştürülmüş ürün ve ambalajlardan geri dönüşüme, yenilenmiş cihaz satışından mağazalardaki enerji verimliliği ve mağaza çalışanlarının sürdürülebilirlik eğitimlerine kadar halihazırda pek çok uygulamaya yenilerini ekliyor. 2022 yılında Türkiye’nin 81 ilinde 103 mağazada hayata geçirdiği Engelsiz Mağazacılık konseptiyle herkes için erişilebilir engelsiz mağaza hizmeti sunan Turkcell, ‘Eğitime Dönüştür’ projesiyle dönüştürülen elektronik atıklara, Pasaj’da fidana dönüşen alışverişten, ürün tedarik zincirine kadınların dahil edilmesine ve sokak hayvanlarına kadar pek çok farklı alanda hayata dokunuyor.

 

Satış kanallarında bütünleşik yapı; Dijitalde 160 milyon tıklanma, 24 milyon ziyaret

 

Türkiye’nin sadece elektronik kategorisinde satış yapan ilk pazaryeri platformu Turkcell Pasaj; Turkcell’in ülke genelindeki 1110 mağazasıyla entegrasyon sağladığı bütünleşik kanal yapısı sayesinde, müşterilerine Türkiye genelinde kapsayıcı bir hizmet sunuyor. Kullanıcılar, Pasaj’dan aldıkları ürünleri mağazadan teslim alabiliyor, mağazaya gitmeden önce ürünlerini Pasaj üzerinden ayırtabiliyorlar.  Mağaza içerisinde aradığı ürünü bulamayanlar mağazalarda bulunan ekranlar ve tabletler üzerinden Pasaj’daki ürünleri satın alabiliyor. İsterlerse 24 saat içinde teslimat seçeneği ile evlerine hızlı ve ücretsiz kargo hizmeti ile ulaşmasını sağlayabiliyorlar. Pasaj, müşterilerine 20’den fazla kategoride 25 bin elektronik ürün ve premium hizmet sunarken, Turkcell dijital satış kanalları ziyaretçi sayısını aylık 160 milyona, aktif kullanıcı sayısını ise yine aylık 24 milyon seviyesine taşıdı. Pasaj’ın müşteri memnuniyet skoru 5,0 üzerinden 4,6 ile sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

 

Okyanusta gezinen plastiklerden dönüştürülmüş ürünler

 

Satış kanallarında çevreyle uyumlu ürünlere daha çok yer açan Turkcell, 2023 yılından itibaren fiziksel ve online satış kanallarında müşterilerine sürdürülebilir yaşama geçişi destekleyen bir dizi çevre dostu aksesuar sunacak. Turkcell müşterileri kullanılmış, okyanusa karışan plastiklerden yapılmış, yüzde 100 biyolojik olarak geri dönüştürülebilir ve doğada çözülebilir özellikli telefon kılıfları ve telefon aksesuarları gibi ürünlere 2023’ten itibaren hem mağazalardan hem de Pasaj üzerinden ulaşabilecek. Müşteriler ayrıca normal ve elektrikli bisiklet gibi sürdürülebilir yaşama geçiş ürünlerine de bu kanallardan erişebiliyor.

 

“Müşterilerimize sunduğumuz sürdürülebilir ürünlerle geri dönüşüme ve çevreye katkı sunuyoruz”

 

Sürdürülebilir ürün seçeneklerini artırdıklarına dikkat çeken Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal; “Daha iyi bir gelecek için üstün dijital hizmetler vizyonumuzla, teknolojinin eşitleyici ve onarıcı gücünü kullanarak her alanda olumsuz etkimizi sıfırlamak ve olumlu etkimizi artırmak için çalışıyoruz. Bu dönüşümü tüm ekosistemimizi dahil ederek gerçekleştiriyoruz ve birlikte daha iyiye dönüşüyoruz. Ürün ve servislerimizi geliştirirken enerjiyi verimli ve yüzde 100 yenilenebilir enerjiden kullanmaya dikkat ediyoruz; Turkcell Enerjim ile mağazalarımızın enerji tüketimlerini izlemelerini sağlıyoruz. Ekolojik ayak izi ve sürdürülebilirlik çalışmalarının yanı sıra sunduğumuz ürün ve hizmetlerle iklim değişikliğine çözümler geliştiriyoruz. Döngüsel işleyişe olan inancımızla ürünlerimizin kullanım süresini uzatıyor, kullanılamaz hale gelen ürünlerin yaşam döngülerini ise ‘geri dönüştürme’ ile tamamlamalarını sağlıyoruz. Mağazalarda ve Pasaj’da sürdürülebilir bir hayata geçiş için ürün seçeneklerimiz mevcut. 2023 yılında sürdürülebilirlik dönüşümüne müşterilerimizi daha çok dahil edebilmek amacıyla proje ve uygulamalarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Bunlardan biri de müşterilerimize mağazalarımızda ve Turkcell Pasaj’da sunacağımız sürdürülebilir ürün seçenekleri olacak” dedi.

 

“Hayata dokunan bir satış anlayışımız ve sürdürülebilir tedarik zincirimiz var”

 

Özdal, satış kanallarındaki sosyal kapsayıcılıkla odaklanan uygulamalarla ilgili şöyle konuştu: “Sosyal ve Dijital kapsayıcılık anlamında teknoloji ile kimseyi geride bırakmamak için hareket ediyoruz. Bu yıl 81 ilde Engelsiz Mağazacılık konsepti hayata geçirdik. Engelli bireylerin sosyal hayata eşit ve bağımsız katılımlarına destek olmak için engelleri kaldırdık ve Turkcell deneyimini rahatça yasayabilecekleri bir konsept oluşturduk. Pasaj‘dan alınan tüm ürünleri yüzde 100 geri dönüştürülebilir kutularda gönderiyoruz. Çok yakında bu kutuları saksıya dönüştürüp içerisinde yetiştirebilecekleri tohum ile gönderim yapmaya başlayacağız. Pasaj üzerinden petshop kategorisinden yapılan alışverişleri de sokak hayvanları için #BirKalpMama’ya dönüştürüyoruz.  Ayrıca tedarik zincirimiz için davranış ilkeleri belirledik, onlara sürdürülebilirlik için yol haritası çizdik. Raporlama yapmaları için teşvik mekanizmaları oluşturduk, sözleşme yapılarımızı değiştirdik. Bu kapsamda çevreyi gözeten, geri dönüşüme kazandırılan ürünler üreten; topluma fayda sağlayan tedarikçilerle çalışıyoruz, ürün tedarik zincirine üreten kadınları dahil ediyoruz. Örneğin; Türkiye’deki üretici kadınların en büyük platformu olan “Kadınların Elinden” sosyal girişimini Pasaj’da destekleyerek üreticiyle tüketici arasında bir köprü oluyor, Anadolu’nun dört bir yanında kadınların ürettiği birbirinden lezzetli ürünleri müşterilerimizle buluşturuyoruz. Öte yandan herkesin bilgiye eşit, doğru ve güvenli erişimi; internetin sunduğu sınırsız olanakların herkes tarafından kullanılabilmesi için projeler hayata geçiriyoruz: Pasaj’da yer alan satıcılara yönelik gelişim programıyla A’dan Z’ye e-ticaret Eğitimi sunuyor, eğitim sertifikası sağlıyoruz. Ayrıca mağaza çalışanlarımız için mağazaların sürdürülebilirliğini temin edecek bildirge ve eğitimler oluşturduk, sürdürülebilirlik odaklı İnsan Hakları ve Çevre Politikalarımızı iştiraklerimize uyarladık.

 

“Duyarlı müşterilerle 29 tondan fazla tekno atık eğitime dönüştü”

Turkcell’in elektronik atık dönüşümü konusunda mağaza entegrasyonlarına değinen Özdal sözlerini şöyle noktaladı: “Turkcell olarak, ‘daha iyi bir dünya için’ tekno atıkları değerlendiriyor, eğitime dönüşüyoruz. 2019 yılının Aralık ayından bu yana Turkcell müşterilerinin, mağazalara getirdikleri kullanılmaz durumdaki elektronik atıkları dönüşüme kazandırarak oluşan geliri ‘Eğitime Dönüştür’ projemizle toplumsal faydaya dönüştürüyoruz. Projeyle bugüne kadar 29 ton tekno atık toplanırken yaklaşık 16 bin kişi, geri dönüşüm için 30 bin adet tekno atığı Turkcell mağazalarına getirdi. Tekno atıklar, TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu (Bilişim Sanayicileri Derneği) aracılığıyla geri dönüştürülüyor ve elde edilen gelir, TEGV’e bağışlanarak çocukların eğitimine katkı sağlanıyor. Böylece eğitimde fırsat eşitliğine destek oluyoruz.”

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