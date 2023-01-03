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Turkcell ile üniversite öğrencileri ‘zafiyet avcısı’ oluyor

Turkcell, Üniversiteler Zafiyet Avcılığı Programı (Unibounty) yarışması ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerine deneyim kazanma fırsatı sunuyor. Siber güvenlik uzmanlarının gelişimine katkı sağlayan program kapsamında, Türkiye’de üniversitelere yönelik ilk kez ‘zafiyet avcılığı’ (bug bounty) yarışmaları gerçekleştiriliyor. Turkcell, bu programla tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerini siber güvenlik alanında eğitmeyi ve desteklemeyi amaçlıyor. Yüksek katılımın beklendiği Unibounty’nin uzun dönemli bir program olması ve başvuru rakamlarına göre eğitimin sürekliliği hedefleniyor.

ŞİRKETLER 03.01.2023, 12:56
Turkcell ile üniversite öğrencileri ‘zafiyet avcısı’ oluyor

Türkiye’nin Turkcell’i, eğitime sunduğu desteklerle gençlere fırsatlar sunan projeleri uygulamaya almaya devam ediyor. Bunlardan biri olan Üniversiteler Zafiyet Avcılığı Programı (Unibounty) ile Turkcell, katılımcılara siber güvenlik uzmanları tarafından eğitimler veriyor ve Türkiye’de bir ilk olarak ’zafiyet avcılığı’ (bug bounty) yarışmaları düzenliyor. Bu kapsamda, Siber Güvenlik Direktörlüğü ve Turkcell Akademi iş birliğiyle katılımcılara sunulan eğitim-gelişim yolculuğu, alanında uzman profesyoneller tarafından veriliyor. Unibounty’de katılımcıları, uygulamalı zafiyet avcılığı eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimleri bekliyor.

 

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen proje için daha önce 11 üniversiteyle gerçekleştiren iş birliğinde 1.000’e yakın başvuru alan Turkcell, bu sene programı Türkiye’deki tüm üniversitelere açarak kapsamını genişletiyor. Başvuruları 7 Kasım’da başlayan Turkcell Zafiyet Avcılığı Unibounty Programı’na, 10 Aralık’taki Uygulamalı Zafiyet Avcılığı eğitimlerine kadar 5 binden fazla katılımcı başvuru yaptı. Programa başvurular ise devam ediyor.

 

Gediz Sezgin: “Turkcell’in zafiyet avcılığı programlarında öncü bir rol oynamasını hedefliyoruz”

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Turkcell olarak, üniversite öğrencilerine uygulamalı deneyimler kazandırarak bilgilerini pekiştirmeyi ve onları iş hayatına hazırlamayı çok önemsiyoruz. Bu programla tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerini siber güvenlik alanında desteklemeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda zafiyet avcılığı programlarında Turkcell’in ülkemizde öncü bir rol oynamasını hedefliyoruz. Programla, Turkcell uygulamalarının birçok zafiyet avcısı tarafından test edilmesini sağlayacağız. Odak alanlarımız ise Turkcell ekosistemi içerisinde yer alan tüm dijital servisler olacak. Dünyanın ilk dijital operatörü olma vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye’de siber güvenlik farkındalığının ve bilincinin yaygınlaşması, siber güvenlik alanında yetişmiş iş gücünün artırılması için katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Turkcell bünyesindeki siber güvenlik uzmanları tarafından verilen zengin içeriğe sahip eğitimlere katılan tüm katılımcılar, Turkcell Akademi Katılım Sertifikası’na sahip olabilecek. Siber güvenliğe ve zafiyet avcılığını öğrenmeye meraklı tüm genç yetenekleri Unibounty Programı’na bekliyoruz” dedi.

 

Zafiyet bulanlar ödüllendirilecek

Unibounty’nin başında gerçekleştirilecek online eğitimler arasında Siber Güvenliğe Giriş, Zafiyet Avcılığına Hazırlık, Web Temelleri, OWASP Top 10 ve Zafiyet Avcılığı Programlarında Sıkça Karşılaşılan Zafiyetler (Uygulamalı) yer alıyor. Programa katılacak öğrencileri bu eğitimlerin yanı sıra ‘Kişisel Gelişim Eğitimleri’ başlığı altında CV hazırlama, mülakat teknikleri ve etkili sunum teknikleri eğitimleri de bekliyor. Tüm bunlara ek olarak programda mentorluk, sürpriz yarışmalar ve ödüller de bulunuyor. Bu eğitimler, üniversite öğrencilerine Turkcell tarafından ücretsiz olarak sunuluyor. Bu sayede öğrencilere deneyim kazanma fırsatı verilirken, Türkiye’deki siber güvenlik uzmanlarının gelişimine de katkı sağlanıyor.

 

Katılımcıların başlangıç seviyesinden ileri seviyeye getirilmesinin hedeflendiği program süresince, siber güvenlik ve zafiyet avcılığına dair tüm detaylar uygulamalı olarak katılımcılara aktarılacak. Ayrıca Turkcell dijital uygulamalarında zafiyet bulan öğrencilere ödüllendirme yapılacak.

 

Yüksek katılım bekleniyor

Bu yıl 2022-23 dönemi lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek olan Unibounty ile öğrencilere zafiyet avcılığını öğrenme, zafiyet avcılığı programını deneyimleme imkanı sağlanacak. Programa kaydolan öğrencilere, başvurulardan sonra bir gelişim programı sunulacak.  Unibounty’nin uzun dönemli bir program olması ve başvuru rakamlarına göre eğitimin tekrarlanması hedefleniyor.

Programın detaylarına https://unibounty.com/ adresinden ulaşılabiliyor.

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