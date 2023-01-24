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Türk yazılım ve bilişim şirketleri Mobilefest 2023 ile dünyaya açılacak

Gelişimini sürdüren dijital dünyada global pazar içindeki payını artırma hedefiyle çalışan Türk yazılım ve bilişim sektörü, son teknolojik ürün ve hizmetlerini Mobilefest 2023’te 10 binden fazla ziyaretçi ve satın almacıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Sektör fuardan aldığı ivmeyle hali hazırda 3 milyar dolar olan ihracatını 3 yıl içerisinde 15 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyor. 200’ün üzerinde katılımcı firmanın yer alacağı Mobilefest 2023 ile eş zamanlı düzenlenecek Future Techs Fuarı’nda ise 70’e yakın yerli ve yabancı Start Up birbirinden özel ürün ve hizmetleriyle yer alıyor.

ŞİRKETLER 24.01.2023, 14:50
Türk yazılım ve bilişim şirketleri Mobilefest 2023 ile dünyaya açılacak

Küresel anlamda bilgi teknolojilerindeki bilinirliğini her geçen gün artıran Türk yazılım ve bilişim sektörü, yıllık 3 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmış durumda. Global ölçekli markaların pazardaki gücünü etkilemesinin ardından yatırımlarına hız veren sektör,  ExpoHIS tarafından 26-28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı ile etki alanını genişletmeye hazırlanıyor. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) ve Yazılım Sanayicileri Derneği’nin (YASAD) stratejik ortakları arasında yer aldığı; Ticaret Bakanlığı tarafından 2023’te desteklenen fuarlar listesine giren ve uluslararası statü kazanan Mobilefest’te Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerinden firmalarla iş birliğine imza atılacak. Bilişim ve yazılım sektörü fuardan aldığı ivmeyle gerçekleştireceği yatırım hamleleriyle 3 milyar dolar olan ihracatını 3 yıl içinde 5 katlamayı hedefliyor.

Türk yazılım ve bilişim sektörlerinin potansiyeli Mobilefest ile daha da artacak

Mobilefest’in üçüncü yılında yerli ve yabancı 200’ün üzerinde katılımcı firmanın yanı sıra 10 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayacağını belirten ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, “İletişim teknolojileri odağında bilişim ekosistemini buluşturmak ve firmalara yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla gerçekleştireceğimiz fuar, yerli yazılım ve bilişim firmalarımız için global bir vitrin görevi görecek. Halihazırda sektör pastasından alınacak oldukça büyük bir dilim mevcut. Bu noktada fuarımız Türk firmalarına yurt dışına açılması veya mevcut etkinliğini artırması bakımından ciddi bir potansiyel sunuyor. Ülkemizde son yıllarda yazılım ve bilişim sektörünün gelişimi hızlı bir ivmeyle devam ediyor. Bununla paralel olarak da pazar büyüklüğünde uzun yıllardır gözlemlenmemiş artışlar kaydediliyor” şeklinde konuştu.

Fuardaki oturumlar yazılım ve bilişime dair konularla dolu 

Katılımcı firma ve ziyaretçilerle birlikte Türkiye’yi dünyada teknoloji üssü konuma taşımayı hedeflediklerine  vurgu yapan Kenan Onak, “Bu yıl Mobilefest programı oldukça yoğun. Bu kapsamda açılış konuşmacımız, telekomünikasyon sektörünü geliştirmeye kendini adamış bir kurum olan O-RAN ALLIANCE’ın kurucularından ve aynı zamanda teknik yönlendirme komitesi başkanı Dr. Chih-Lin I olacak. Fuardaki oturumlarımızda konuşulacak konular arasında ise telekom sektöründe karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik, iletişim teknolojileri kümesi, bulut & veri, endüstride 5G, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde test, dijital pazarlama, ekosistemin girişimcilere sundukları, yatırımcı bakış açısı ve yeni trendler ile teknolojide kadınlar yer alacak. Günümüz ve geleceğin teknolojileri ile girişimcilik ekosisteminin konuşulacağı konferans programında üç günde toplam 60’tan fazla sektör profesyoneli ve fikir önderini ağırlayacağız” dedi.

“Firmalar konfor alanından çıkmalı”

Yazılım ve bilişim sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören ise “Türk firmalarımız kendilerini daha çok teknoloji konusunda rahat hissettikleri için müşteriye ulaşabilecekleri satış ve pazarlama kısmını gözden kaçırıyorlar. Firmalarımızı bu konfor alanının dışına çıkarabilirsek, potansiyelimizi çok daha ileri seviyelerde değerlendirebiliriz. Türkiye’nin yarattığı teknolojiden kazanabileceği inanılmaz bir potansiyel  var. Şu anda bardağın yüzde 90’ boş. Burayı doldurabilecek teknoloji ve insan kaynağına sahibiz. Firmalarımız gerçekten de harika teknolojiler geliştiriyorlar. Ancak geliştirdikleri o teknolojik ürünlere ne kadar ihtiyaç olduğu ya da bu ürünlerin piyasadaki değeri ve algısının ne olabileceği gibi bilgilere sahip değiller” diye konuştu.

Esas sorun satış ve pazarlamada

Uluslararası yatırımcıların Türk firmalarına milyar dolar değer biçmeye başladıklarını da kaydeden İlhan Bağören, “Biz artık küresel anlamda da bilgi teknolojilerinde dünyaca tanınan bir ülke haline geldik. Bu artılarımız varken geliştirdiğimiz teknolojiye katma değer yaratma konusunda maalesef yavaşız. Türk firmaları çoğunlukla teknoloji kafası ile yönetildikleri için kendilerini satış ve pazarlamadan çok teknoloji konusunda rahat hissediyorlar. ‘Şu teknolojiyi de geliştireyim, bu teknolojiyi de geliştireyim’ diyorlar, ama esas problem müşteriye ulaşabilecekleri satış ve pazarlama kısmında yaşanıyor” dedi. İlhan Bağören, “Sektör firmaları neler üretiyor? Ürettikleri ürünleri nerelere, nasıl ve ne kadara pazarlıyor? Bu soruların yanıtlarını İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarımızda bulabilecekler. Mobilefest 2023 reel piyasanın nabzını tutmak için önemli bir fırsat” şeklinde konuştu.

Start Up ekosistemi tüm yönleriyle Future Techs’te

Mobilefest kapsamında ve Garanti BBVA’nın ana sponsorluğunda bu yıl ilk kez Future Techs Start Up Fuarı da düzenlenecek. Teknoloji girişimcilerini, yatırımcılar, satın almacılar ve B2B ziyaretçilerle buluşturacak olan Future Techs bu yılın yeniliği olacak. Ülkemizin öne çıkan girişimlerini ekosistemin önde gelen paydaşlarıyla bir araya getirecek olan fuar süresince girişimcilere kendilerini anlatma fırsatı sunulacak. Future Techs’in ilk yılında 70’e yakın Start Up yer alacak ve katılımcı firmalar için mentorluk programı da düzenlenecek. Bir günün tamamen girişimcilik ekosistemine ayrılacağı konferans programında ekosistemin sundukları, büyüme stratejileri, yurt dışı pazarlara açılma, oyun firmalarının bakış açıları gibi birçok konu gündemde olacak.

#Mobilefest
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