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Türk Telekom’un İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi yenilendi

Türk Telekom, yenilenen İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi’ni hizmete açtı. Kadıköy’ün tarihine tanıklık eden ve geçmişi 1900’lü yılların başına dayanan bina, yeni nesil perakendecilik anlayışıyla görsel ve mimari açıdan yenilendi.

Türk Telekom’un İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi yenilendi

Türkiye genelindeki tüm müşterilerine kendilerini ‘değerli hissettirme’ ilkesi ve kusursuz müşteri deneyimi hedefleriyle satış kanallarında entegrasyona devam eden Türk Telekom, Türk Telekom Müşteri Merkezleri’ni (TTMM) yenilemeyi sürdürüyor. 

Tarihe tanıklık eden köklü geçmiş 

Bu kapsamda, 1900’lerin başında telefon santrali olarak işletmeye açılan, Cumhuriyet’in ilk yıllarında da otomatik santrale dönüştürülen İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi’nin binası, tarihi dokuyu bozmadan restorasyon sürecinden geçirildi.  Böylece İstanbul’un önemli yapılarından biri korunarak, günümüzde de telekomünikasyon sektörüne hizmet sunma noktasına eriştirildi.

Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. No:13 Kadıköy/İstanbul adresinde 15 Şubat’ta hizmete giren ve pandemi sürecinde yenilenen İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi’nde hijyen çalışmaları da en üst noktaya çıkarıldı. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tedbirler kapsamında; temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde hizmet veriliyor. 

İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi pandemi sebebiyle hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Türk Telekom müşterilerine en iyi müşteri deneyimini yaşatmak hedefiyle hizmet veren Merkez’de  mobil hat, sabit telefon, sabit internet, çeşitli cihaz seçenekleri ve TİVİBU ürünlerinin satışına kadar birçok işlem gerçekleştiriliyor.  Türk Telekom, tüm ziyaretçilerini yenilenen mağazalarına bekliyor.

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