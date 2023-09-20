Türk Telekom'dan Yeni Bir Kampanya

Türk Telekom, değişen teknoloji ve müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamaya devam ediyor. Son olarak sunduğu kampanyayla evde internet kullanıcılarına büyük bir avantaj sunuyor. 24 ay boyunca fiyatı sabit tutarak müşterilerine limitsiz ve yüksek hızlı internet hizmeti vaat ediyor.

Bu kampanya, internet kullanıcılarının özellikle son dönemde karşılaştığı fiyat artışlarından mağdur olmaması adına oldukça önemli. Türk Telekom’un bu teklifi, 24 ay süreyle evde internet hizmeti alacak olan kullanıcılara yönelik. Yani bu süre zarfında kampanya kapsamında bir internet paketi alan kullanıcılar, herhangi bir fiyat artışıyla karşılaşmayacak.

Türkiye’nin fiber altyapısıyla dikkat çeken Türk Telekom, bu kampanyayla birlikte müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha ön plana çıkarıyor. Şirket, hem yeni internet kullanıcılarına hem de mevcut kullanıcılarına bu kampanyayı sunarak, kullanıcılarının memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Sonuç olarak, Türk Telekom’un bu yeni kampanyası, özellikle son dönemde artan internet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmış. Müşteriler, bu kampanya sayesinde hem yüksek hızda hem de limitsiz internet hizmetinden faydalanırken, 24 ay boyunca fiyat artışından etkilenmeyecekler. Bu da, özellikle ekonomik dengesizliklerin yaşandığı bu dönemde kullanıcılar için büyük bir avantaj oluşturuyor.