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Türk peynirlerine 4 kıtada yoğun ilgi

Muratbey, ülke ekonomisine olan katkısını her geçen gün artırıyor. Türkiye’nin yerli ve milli markası Muratbey, inovatif peynirleriyle ihracatını büyütmeye devam ediyor.

Türk peynirlerine 4 kıtada yoğun ilgi

Türkiye’nin yerli ve milli peynir markası Muratbey, gerçekleştirdiği ihracatlar ile ülke ekonomisine döviz katkısı sağlamaya devam ediyor. Türkiye’de doğarak, dünyanın dört bir yanındaki sofraları yerli üretim peynirlerle buluşturan Muratbey, Avrupa ve Amerika’da insanlara sunduğu sağlıklı, yenilikçi ve lezzetli peynirleriyle bu pazarlardaki istikrarlı büyümesini sürdürüyor.
Sütlerini kurulduğu günden beri bölgesinin, çoğunluğu AB onaylı en iyi çiftliklerinden temin eden Muratbey, yüksek besin değerli ve D vitaminiyle zenginleştirilmiş peynirlerle toplum sağlığını destekliyor.

D vitaminli peynirlere ilgi büyük

Muratbey’in D vitaminli ürünlerinden Burgu Plus ve Misto, Bahreyn pazarında da büyük ilgi gördü. Burgu Plus ve Misto için, peynir severlerin ilgisiyle, kısa sürede yeni siparişler alındı.
Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Dört kıtada onlarca çeşit peynirimiz ile sektörün bayrak taşıyıcısı konumundayız” diyerek şunları söyledi:
“Yenilikçi peynirlerimiz yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyük bir beğeniyle tercih ediliyor. Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere yurt dışı pazarlarda kendi markamızla ve Türkiye’de üretilmiş yerel peynir çeşitleriyle rekabet ediyor olmak bizim için gurur verici. İhracatın ciro içindeki payını yüzde 5’den yüzde 21’e taşıdık. Beş yıllık stratejik planımızda ihracat hedefimizi ise cironun yüzde 40’ı olarak belirledik.

Gelişmiş ülkelerde istikrarlı büyümeye devam

Bugün Avrupa’da Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere, pek çok ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika ve Avrupa pazarlarında istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyoruz. Muratbey, ihracat yelpazesine kattığı yeni ülkelerde yenilikçi ürünleriyle yatay ve dikey büyümesini devam ettiriyor. Firmamız, Afrika pazarında da açılım yapıyor. Bulunduğumuz her ülkede dijital çalışmalar başta olmak üzere marka yatırımları yaparak peynirlerimizi herkese tanıtmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz.
Diğer taraftan Çin’e süt ürünleri ihracatı izni alabilen sayılı firma arasındayız. Çin’e ilk ürünlerimizi de göndermeye hazırlanıyoruz. Bu çok büyük pazarın sektörümüz için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
MuratbeyPeynir
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