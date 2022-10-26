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TÜRK MARKALARINA İHRACAT FIRSATI

Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörü 2021 yılı ihracatı, 3,4 milyar dolara ulaştı. Yıl sonu 4 milyar dolar ihracat hedefi bulunan sektörün buluşma noktası olmaya hazırlanan Ambiyans Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı, 02- 05 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM)' nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en yeni ev ve mutfak ürünleri fuarı olma özelliğine sahip olan etkinlik, katılımcı firmalarına yeni pazarlara açılma ve ihracat paylarını artırma fırsatı sunacak.

ŞİRKETLER 26.10.2022, 11:36
TÜRK MARKALARINA İHRACAT FIRSATI

 Ambiyans Fuarcılık, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olması sebebiyle Türk üreticilerini desteklemek adına Dünya'da ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, Eylül ayındaki fuara katılım gösterecek markalara Mart ayındaki fuar için ücretsiz katılım imkanı sağlayacak. 100 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuar; 400'den fazla seçkin katılımcı ve yönetici, 30 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak.

Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği hedef ülkeler ve öncelikli ülkeler kapsamında çalışmalar yürüten marka, başta Avrupa, Afrika, Asya, Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere 39 ülkenin Ticaret Ataşeliklerini, profesyonel acentelerini ve satın almacılarını fuarda ağırlayacak.

 

TÜRK ÜRETİCİLERİ VE MARKALARI İÇİN "30 KİŞİLİK İHRACAT EKİBİ"

Zincir mağazalar, e-ticaret firmaları, profesyonel satın alma heyetleri, Horeca, bağımsız perakendeciler, toptancı ve perakendeci kuruluşlar, uluslararası ticaret firmaları, catering ve organizasyon şirketleri, bayi ve distribütörler gibi pek çok sektör için yeni iş ve iş birliği fırsatları sunacak. Fuara, ayrıca sektörün temelini oluşturan önemli STK'lardan da katılım gerçekleşecek. 8 Hol ve 100 bin metrekare alana sahip sektörün buluşma noktası fuara, 100'den fazla ülkeden ziyaretçi katılımı bekleniyor.

Özellikle, global arenada Türk üreticileri ve markalarının önemi her geçen gün artıyor. Marka, son yıllarda büyüme gösteren ihracat oranlarına destek olmak adına Ambiyans Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı için 30 kişilik bir ihracat ekibi kurdu. Ekip, fuara katılacak markaların yurt dışı bağlantılarını sağlayacak. Aynı zamanda, yurt dışından hedef pazarda yer alan firmaların fuara katılarak Türk üreticileri ve markaları ile iş birlikleri oluşturmasına zemin hazırlayacak.  

 

ULUSLARARASI TİCARETİN GÜÇLENMESİNE OLANAK SAĞLAYACAK

Ambiyans Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tıraş, "Üretime dayalı yeni ekonomi modellerini destekleyen fuarımız; sofra, pişirme, dekoratif aksesuar, plastik, pratik ev gereçleri ve elektrikli ev aletleri sektör üreticilerini bir araya getirerek uluslararası ticaretin güçlenmesine katkı sağlayacak. Gerçekleştireceğimiz organizasyon, sürdürülebilir kalkınma ile yerli ve çok uluslu markaların inovasyon ve patentlerini dünyaya tanıtarak ihracattaki paylarını artırmayı amaçlıyor. İhracat odaklı olan fuarımız; dünyada ev, mutfak ve yaşam ürünlerini üreten ve bu ürünlere ihtiyaç duyan pazarları hedefliyor. Ayrıca, Türkiye'de üretim yapan yerli ve yabancı küresel markaların yanı sıra ürün ve teknolojileriyle dış pazarlardan pay almayı hedefleyen işletmeler için de önemli fırsatlar oluşturacağız" dedi. 

Fuarcılık sektörünün önemli isimlerinden olan İrfan Tıraş, sektöre destek vermek ve Türkiye'nin global anlamda markalaşması kapsamında harekete geçti. Fuarcılığa yeniden dönen Tıraş, yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda, Ambiyans Fuarcılık hem Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olması hem de Türk üreticileri desteklemek adına Ambiyans Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı için Eylül ayında katılım gösterecek firmalarına Mart ayı için ücretsiz katılım fırsatı da sunacak. 

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