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Türk Henkel’in yeni Beauty Care Genel Müdürü Dr. Martin Schittengruber oldu

Türk Henkel’de Beauty Care Genel Müdürlüğü görevine Martin Schittengruber getirildi. Beauty Care Orta Doğu ve Afrika Ülke Yönetimi Başkan Yardımcısı olarak çalışmakta olan Martin Schittengruber, 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Türk Henkel Beauty Care Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.   

Türk Henkel’in yeni Beauty Care Genel Müdürü Dr. Martin Schittengruber oldu

Viyana Ekonomi Üniversitesi’nden işletme yüksek lisansına sahip olan ve Graz Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Dr. Martin Schittengruber, Henkel’deki kariyerine 1994 yılında başladı. Uzun yıllar Henkel’in Finans ve Beauty Care ekiplerinde, farklı ülke ve bölgelerde Controlling, İş Geliştirme, Satış, Pazarlama ve Genel Müdürlük birimlerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2016 yılında Henkel Polonya Beauty Care Genel Müdürlüğü pozisyonuna gelen Dr. Martin Schittengruber, geçtiğimiz 3 yıl süresince Düsseldorf’ta Beauty Care İş Birimi bünyesinde Global Controlling ve İş Geliştirme sorumlusu olarak çalışmaya devam etti.  1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Türk Henkel Beauty Care Genel Müdürü ve Henkel Beauty Care Orta Doğu ve Afrika Ülke Yönetimi Başkan Yardımcısı olarak kariyerini sürdürüyor. Dr. Martin Schittengruber evli ve iki çocuk sahibi.

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