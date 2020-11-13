TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 2021 AJANDASI CEO CLUB’DA KONUŞULDU

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Online Summit, dijitalleşmenin gücüyle iş dünyasının liderlerini biraraya getirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle online plaftforma taşınan CEO Club’da Türk bankacılık sektörünün 2021 ajandası, hedef ve beklentileri ele alındı.

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Şeçkin Büyük’ün açılış konuşmasıyla başlayan CEO Club Summit Bankacılık Zirvesi’nde, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın’ın bankacılık sektöründe 2020 yılını değerlendirdi ve gelecek vizyonu hakkında bilgi verdi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Bankacılık 2021 Ajandası“ başlıklı panelde ise Citibank Türkiye CEO’su Emre Karter, Alternatif Bank CEO’su Kaan Gür, Halkbank CEO’su Osman Arslan ve Garanti BBVA CEO’su Recep Baştuğ sektördeki gelişmeleri ve 2021 yılına ilişkin beklenti ve hedeflerini paylaştı.

Meltem Bakiler Şahin: Geleceğe hazır olmak için dijital dönüşüm şart

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, pandemiyle birlikte dünya çapında milyonlarca insanın iş, eğlence, alışveriş ve daha fazlası için dijital araçlara ve yöntemlere yönelmesiyle işletmelerin dijital dönüşüme yatırım yapmasının her zamankinden daha acil bir hal aldığını söyledi, Türk bankacılık sektörünün dijitalleşmeye öncülük eden sektörlerin başında geldiğini kaydeden Meltem Bakiler Şahin, şöyle devam etti:

“Yeni dünyada bütün sektör ve segmentlerde iş modelleri daha fazla dijitalleşecek ve şirketlerin her ölçeğe uyarlanabilen teknik çözümlere ihtiyacı olacak. İşletmeler maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için iş süreçlerinde gerekli dijitalleşme ve otomasyonu sağlamaya odaklanacak. Öte yandan Nesnelerin İnterneti sayesinde işletmelerin gelirlerinde, pazar paylarında, müşteri deneyimi ve çalışan üretkenliğindeki sağladıkları artış önümüzdeki dönemde de devam edecek. Biz de Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuz kapsamında finanstan perakendeye her sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümlerle onları geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Dijital çözümlerimizle verimlilik ve tasarruf imkanı sunarken bir yandan da en doğru kanalları kullanarak müşteri memnuniyetinin korunmasını sağlıyoruz. Türkiye’de banka ve finans kuruluşlarının da ‘dijital iş ortağı’ olarak, Nesnelerin İnterneti'nden bulut uygulamalarına, bina içi ağ çözümlerinden mobil iletişime, datacenter’dan siber güvenliğe kadar geniş bir alanda katma değerli çözümler sunuyoruz.”