Tüpraş, Yeni Müşteri Bildirim Yönetim Sistemini Devreye Aldı

Her adımda müşteri memnuniyeti önceliğini koruyan Tüpraş, Müşteri İlişkileri Politikası çerçevesinde müşterilerinin talep ve beklentilerini en yüksek düzeyde ve en hızlı şekilde karşılamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, müşteri iletişim kanallarını sürekli geliştirerek devreye aldığı yeni uygulamalarla çeşitlendiriyor.

“Yeni Müşteri Bildirim Yönetim Sistemi” ile müşterilerle daha hızlı iletişim kurularak, müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlanıyor

“Yeni Normal” döneminde müşteri ilişkileri politikasını şekillendirerek çeviklik metodunu benimseyen Tüpraş, ekipler arası koordinasyon ve sinerjiyle yenilikçi yaklaşımları hayata geçirdi.

Yenilenen “Müşteri Bildirim Yönetimi” yazılımı ile müşteriler, talep ve şikayetlerini Tüpraş’a daha kolay ulaştırabiliyor. Bu amaçla, Tüpraş müşterilerinin taleplerine göre yeni bildirim konuları oluşturuldu ve müşteri taleplerinin detaylı analizlerinin yapılabilmesi sağlandı. Müşteri bildirimleri, Tüpraş rafinerilerinde konunun uzmanına atanıyor ve kısaltılmış standart süreler içerisinde müşteriye geri dönüş sağlanıyor.

Yenilenen yazılımın, müşterilere ulaşılan 8 lokasyondaki 32 adet Müşteri Bildirim Noktası, Müşteri Portali (https://musteriportali. tupras.com.tr), Müşteri Çözüm Merkezi ve Müşteri web sitesi (https://www.tupras.com.tr/ musteri-sitesi) gibi farklı iletişim kanallarına entegre edilmesiyle birlikte, tek çatı altında müşteriye hızlı ve kolay erişim imkânı sağlanıyor.

Müşteri Portaline ve web siteye cep telefonları ile uyumlu bir sistem kanalıyla, müşteri bildirimleriyle ilgili gelişmeler ve bildirimin durumu güncel olarak kontrol edilebiliyor.

Müşterinin sesi tüm iletişim kanallarında anlık takip ediliyor

Halka açık bir şirket olarak, üretim ve dağıtım süreçleri dâhil tüm faaliyetlerini büyük bir şeffaflıkla yürüten Tüpraş, sürekli açık iletişim hedefiyle hareket ediyor. Rafineri ve terminallerde müşterilerle temas edilen tüm alanlara yerleştirilen 32 adet Müşteri Bildirim Noktası, yenilenen Müşteri Portali uygulaması ve web sitesi gibi çeşitli iletişim kanalları ile müşterinin sesini anlık olarak takip ediliyor.