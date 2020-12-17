Tüpraş Laboratuvarlarından Akaryakıt Sektörüne Kapsamlı Çözümler

Tüpraş, İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde yer alan ve son teknolojiyle donatılan laboratuvarlarında; akaryakıt, yakıt ve bitüm sektörlerinin analiz ihtiyacını karşılıyor.

35 yılı aşan laboratuvar deneyimiyle, Tüpraş laboratuvarlarının akreditasyonu 2006 yılından bugüne iç denetimlerin yanı sıra resmi kurum ve kuruluşlar tarafından 112 kez denetlendi. Tüpraş laboratuvarlarında gerçekleştirilen 400’den fazla deney, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından akredite oldu. Bir günde 2500’ü aşkın deney gerçekleştiren Şirket, geçtiğimiz yıl 1 milyona yakın deney çalışmasını tamamladı.

Toplam 184 çalışanı bulunan akredite laboratuvarlar, farklı sektörlerden kurum ve kuruluşlara hizmet veriyor. Tüpraş laboratuvarlarında yapılan analizlerin doğruluğu, ulusal ve uluslararası karşılaştırma testleri düzenleyicilerinin sunduğu programlarla sürekli olarak takip ediliyor. Tüpraş laboratuvarları, sahip olduğu akreditasyonların haricinde Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) gerekliliğine göre CE belgesini de elinde bulunduruyor. Ayrıca Tüpraş laboratuvarlarında yapılan bitüm ve bitümlü bağlayıcılar analizleri, Türk Akreditasyon Kurumu haricinde tarafsız bir kuruluşça da denetleniyor.

Kalite Süreçleri, Ar-Ge ve Teknoloji çalışmaları ile geliştiriliyor

Tüm faaliyetlerini entegre yönetim sistemi çerçevesinde sürdüren Tüpraş, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 17025 Laboratuvar yönetim sistemi sertifikalarıyla hizmet veriyor.

Tüpraş’ın laboratuvar hizmetleri, analiz kapsamının genişliği ve teknolojik donanım gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Dijitalleşme ve modern kimya algoritmalarıyla laboratuvarlarının veri işleme kapasitesini en üst seviyeye çıkarmayı planlayan Tüpraş, farklı metotlar uygulayarak daha hızlı ve kesin analiz sonuçlarına erişmeyi hedefliyor.

Tüpraş laboratuvarları, sektördeki detaylı analiz ihtiyacını karşılayabilmek ve yenilikçi çözümler sunabilmek amacıyla dış hizmetlerinin kapsamını genişletiyor. Kurumların, analiz ve bilgi amaçlı yararlanabildiği Tüpraş laboratuvarlarında, gelecek dönemde geliştirilecek iş birliklerinin de artması planlanıyor.