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Tüm Vodafone’lu ailelere özel dijital eğitim içerikleri ile “Evde Kalın” kampanyası

Vodafone, 4-12 yaş aralığındaki çocukların evde geçirdikleri eğitim zamanını daha kaliteli hale getirmek için Da Vinci Kids ekibiyle güçlerini birleştirdi. Bilim, kodlama, yaratıcılık ve daha birçok konuda eğlendirirken öğreten videoları, oyunları ve aktiviteleri tüm Vodafone’lu aileler Da Vinci Kids mobil eğitim uygulamasını 3 ay boyunca ücretsiz kullanacak.

Tüm Vodafone’lu ailelere özel dijital eğitim içerikleri ile “Evde Kalın” kampanyası

Ailelerin en büyük endişesi, çocuklarının okuldan uzak kaldığı bu dönemde derslerine destek olacak online kaliteli içeriklere ulaşmak, yeni şeyler öğrenmeye karşı isteklerini canlı tutmak ve ilgilerini sürdürmelerini sağlamak.

Çocukların 21. yüzyıl kazanımlarını geliştirmek ve derslerine yardımcı olmak için müfredatla eşleşen içeriklerle geliştirilen yeni nesil eğitim uygulaması Da Vinci Kids, Vodafone’lu ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarına Fen, Türkçe, Matematik, Sanat, Coğrafya ve STEM derslerine müfredatla uyumlu zengin kazanımlardan oluşan içerikler sunacak.

Vodafone ve Da Vinci Kids ile “Evde Kal” kampanyasından faydalanmak isteyen Vodafone’lu aileler, https://get.davincikids.tv/vodafone-tur/ sayfasından kampanya şifresini girerek Da Vinci Kids hesaplarını oluşturabilecekler. Da Vinci Kids hesabı, çocukların yaşlarına göre 6 farklı profile kadar oluşturulabiliyor ve bir hesaba 6 farklı cihazdan erişilebiliyor. Da Vinci Kids, mobil telefon ve tabletlere App Store ve Google Play’den ücretsiz indiriliyor.

kidSAFE Seal Programı ile COPPA sertifikalı olan uygulama, aynı zamanda PİN korumalı ebeveyn denetimleri ile Made for Mums Altın Ödül sahibi. BAFTA’ya aday gösterilen Da Vinci Kids, NSPCC (The National Society for the Prevention of Cruelty to Children) tarafından da destekleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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