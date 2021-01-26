Tüketiciler, istemediği mesajları İYS’den engelleyecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İleti Yönetim Sistemi (İYS) portalı, Ocak 2021 tarihinden itibaren tüketicilerin de kullanımına açıldı. Tüketiciler, istemedikleri ticari iletileri, İYS portalına giderek, engellemeye başladılar.

vatandas.iys.org.tr adresinden, ilgili cep telefonu ve mail adresini yazan tüketiciler, karşılarına çıkan ekranda, hangi firma/kurumların kendisine ticari mesajlar gönderdiğini anında görüyorlar. Eğer, ticari mesajları almayı istemedikleri bir marka/kurum var ise, ekranda “onay” butonunu, “reddetme” butonuna çevirerek, tek tıkla ileti gönderilmesini engelliyorlar.

16 Şubat ve 16 Temmuz’a dikkat, bu tarihlerin öncesinde sisteme girerek kontrol edilmelidir

Ticaret Bakanlığı’nın uygulamaya aldığı ve yönetimi TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından gerçekleştirilen İleti Yönetim Sistemi (İYS) projesi ile, geçmişte vatandaşları/ tüketicileri bunaltarak rahatsızlık veren tüm ticari mesajların önüne geçilmesi hedefleniyor. vatandas.iys.org.tr web adresine giren tüketiciler, kendilerine ileti gönderen kurum/markaları tek bir ekranda görerek, “onaylama” veya “reddetme” haklarını kullanıyorlar. Sistemin kullanılması noktasında, hizmet sağlayıcıların (gerçek veya tüzel kişiler / firmalar), sahip oldukları ticari elektronik (telefon numarası, faks, e-posta adresi gibi) datalarını, İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ye aktarmaları zorunludur. Hizmet sağlayıcıların ellerindeki dataları sisteme yükleme süreleri, 150 bin adedin üzerinde data onayı bulunanlar için 31 Aralık 2020 oldu ve 150 bin / altında data onayı bulunanlar için 31 Mayıs 2021’e kadar uzatılmıştı. Yoğunluğa kalmadan hemen uyumİYS üzerinden izinlerinizi hızlıca yükleyebilirsiniz.

Bu noktada; 150 bin adedin üzerinde ticari ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar, ellerindeki dataları 31 Aralık 2020 tarihine kadar sisteme eklediler ve tüketiciler 15 Şubat 2021 tarihine kadar sistemi kontrol ederek, onaylama veya reddetme haklarını kullanacaktır.

150 bin adet ve altında ticari ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar ise, ellerindeki dataları 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yükleyecektir ve tüketiciler bu onaylar için de 1 Haziran- 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında sistemi kontrol ederek, onaylama veya reddetme haklarını kullanmalıdırlar.

Eğer bu tarihler arasında tüketiciler/ vatandaşlar, İYS sistemine girerek reddetme haklarını kullanmaz ise, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılan datalar onaylı sayılacaktır. Ancak tükeciler, istedikleri zaman, iys.org.tr web adresi üzerinden kendilerine gönderilen ticari iletilere ilişkin tercihlerini (onaylama veya reddetme) değiştirme hakkına sahiptirler.

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