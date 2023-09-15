TSKB, 11 İlde Okul Kütüphaneleri Açacak

Türkiye’nin nitelikli sürdürülebilir kalkınması için 73 yıldır faaliyetlerine hız kesmeden devam eden TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), deprem bölgelerinde eğitime katkıda bulunmak amacıyla kapsamlı bir proje başlattı. Binlerce kitabın yanı sıra çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlayacak çeşitli akıl oyunları ve eğitim destek araçları içeren zenginleştirilmiş okul kütüphaneleri kurmak için yola çıkan Banka, ilk Z-Kütüphanesini “TSKB Cumhuriyet 100. Yıl Kütüphanesi” adıyla 12 Eylül’de Türk Kütüphaneciler Derneği ve Adıyaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda hizmete açtı.

Estetik ve ergonomik tasarımıyla ayrışan, öğrencilerin bilgiyi sevme ve kolay öğrenme pratiklerine katkı sağlayan sosyal bir etkinlik alanı olarak hazırlanan Z-Kütüphanede 4 binin üzerinde kitap, çocukların okuma becerisi ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak çeşitli akıl oyunları, teknolojik gereçler ve eğitim destek araçları bulunuyor.

“TSKB Kütüphanesi’ni depremden etkilenen şehirlerimizde kuracağımız okul kütüphaneleriyle büyütmek için yola çıktık”

Bankanın Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili tüm sosyal sorumluluk projelerinde deprem bölgesini önceliklendirdiklerine vurgu yapan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç: “TSKB sürdürülebilir kalkınma alanındaki öncü konumunun yanı sıra kütüphanesi olan bir kurum olarak da ayrışan bir banka. Bugün TSKB Kütüphanesi, iş ve finans dünyasını odağına alan yayınların yanı sıra sürdürülebilirlik, fırsat eşitliği, hukuk, tarih, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında da geniş koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor. Kurulduğu günden beri ülkemize seçkin yayınlar da kazandıran TSKB Kütüphanesi’ni şimdi de ilki Adıyaman’da olmak üzere depremden etkilenen tüm şehirlerimizde kuracağımız okul kütüphaneleriyle büyütmek için yola çıktık” dedi.

“TSKB 100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi adıyla Adıyaman’da kurduğumuz bu ilk kütüphanemiz kalbimizde ayrı bir yere sahip”

Açılış konuşmasında çocuklara hitap eden Murat Bilgiç sözlerine şöyle devam etti, “Biliyorum ki yaşanan deprem felaketlerinden en çok sizler etkilendiniz. Ama bir şey daha biliyorum: aramızda en güçlülerimiz yine sizlersiniz. Çünkü önünüzde uzun bir gelecek var ve yaşadığınız tecrübelerden güç alarak o geleceği çok güzel bir şekilde siz çizeceksiniz. Bizler de sizlere destek olacak, önünüzü açacağız. Bildiğiniz gibi bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor, ortak bir umuda tutunuyoruz. Bugün resmi olarak kapılarını açacak olan kütüphanemize de içinde Cumhuriyet geçen bir isim vermek istedik ve TSKB 100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi dedik. Anadolu’daki bu ilk kütüphanemiz yaptığımız tüm projeler içinde kalbimizde ayrı bir yere sahip. Dilerim sizin de geleceğinizde güzel bir yeri olur. Kütüphanemiz bir Z-Kütüphane olarak açılıyor. Sizlere binlerce kitapla beraber keyif alacağınız farklı oyunlar ve eğitim araçları da sunmak istedik. TSKB Cumhuriyet 100. Yıl Kütüphane’mize destek veren Gölbaşı Kaymakamımıza, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Türk Kütüphaneciler Derneği’ne ve tüm destekçilerimize şahsım ve Bankam adına şükranlarımı sunuyorum.”

“2025 yılına kadar depremden etkilenen diğer 10 ilimizde de z-kütüphane açmaya devam edeceğiz”

Adında “Türkiye” geçen bir kurum olmanın sorumluluğuyla, Cumhuriyetin 100. yılında kalıcı eserler bırakmaktan gurur duyduklarını belirten Murat Bilgiç, sözlerini şöyle tamamladı: “Hayata geçirdiğimiz toplumsal projelerle ülkemizin sosyal ve kültürel kalkınmasını güçlü şekilde desteklemeye devam ederken, şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Adıyaman Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda kurduğumuz ilk zenginleştirilmiş kütüphanemizin en büyük umudumuz olan çocuklarımız ve gençlerimizin okuma alışkanlıklarının gelişmesine, araştırma ve sorgulama yetkinliklerinin artmasına katkı sağlayacağını umuyorum. Büyük kıymet verdiğimiz okul kütüphanelerini 2025 yılına kadar depremden etkilenen diğer 10 ilimizde de açmayı hedefliyoruz.”

11 ilimizi etkileyen deprem felaketleri sonrasında afet bölgelerinde kalkınmanın ve refahın yeniden inşası için yüksek bir sorumluluk bilinciyle çalışan TSKB, iştirak şirketleriyle birlikte AFAD’a toplam 65 milyon TL bağışta bulunmuştu. Sonrasında tüm üst yöneticileriyle birlikte deprem bölgelerindeki sanayi odalarını ziyaret ederek, bölgenin ekonomik anlamda yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik ihtiyaçları yerinde dinleyen TSKB, görüşmelerden aldığı geri bildirimleri bankacılık sektörünün diğer kurumlarıyla da paylaşarak finans dünyasının bölge ile dayanışmasına katkı sundu.

Bölgede doğal afetlere dayanıklı, sürdürülebilir yaşam ve üretim alanlarının tesis edilmesi için desteklerini sürdüren TSKB, bu yönde uluslararası finans kurumlarından ilave fon kaynağı yaratmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Tüm faaliyetlerinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) merkeze alan TSKB, deprem bölgesinde kuracağı okul kütüphaneleriyle ‘SKA 4 -Nitelikli Eğitim’ ve ‘SKA 10- Eşitsizliklerin Azaltılması” amaçlarına da doğrudan katkı sağlıyor.