TSB Başkanı Atilla Benli Uyardı: ‘Sigorta Dolandırıcılığına’ Dikkat

Faaliyetlerini, sigorta sektörünü büyütmek, sigortalılar lehine ürünler geliştirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak hedefleriyle yürüten Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Birliğin adı kullanılarak ‘sahte’ sigortacılık faaliyetleri yürütüldüğü ve vatandaşlara ‘sahte poliçe’ satıldığı yönündeki şikayetlere dair açıklamalarda bulundu.

Özellikle banka teminat mektubuna alternatif bir finansal enstrüman niteliğindeki kefalet sigortasına yönelik ‘sahte işlemler’ hakkında konuşan Benli şunları söyledi: “Kefalet sigortası, sektörümüzün finansal sistem içerisindeki önemini ve potansiyelini gösteren kıymetli bir ürün. Bilinirliği arttıkça ürüne olan talebin de artış gösterdiği kefalet sigortası, dolandırıcıların da dikkatini çekmiş durumda.”

TSB’nin adını kullanarak https://sigortabirligi.org.tr/ adresiyle sahte web sitesi açan dolandırıcılar, buradan ‘sahte poliçe’ düzenleyerek vatandaşların mağdur ediyorlar. Vatandaşlar, kare kodlar aracılığıyla aynı web sitesi üzerinden sigorta poliçelerinin sorgulamasını da yapabildikleri için durumdan şüphelenmiyorlar.

Dolandırıcıların, sigorta ürünlerine olan teveccühü kötüye kullanmalarına izin vermeyeceklerini vurgulayan TSB Başkanı Benli “TSB olarak konuyla ilgili hukuki girişimleri yaptık. Söz konusu web sitesinin kapatılmasını sağladık” dedi.

Atilla Benli sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletimizin zarar görmemesi için yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. TSB olarak sigortalıların alın teriyle kazandıkları değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini sorumluluğumu olarak kabul ediyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle her zaman vatandaşlarımızın yanındayız.” Benli ayrıca, sadece TSB’nin resmî web sitesi olan www.tsb.org.tr adresine itibar edilmesi gerektiğini hatırlattı.