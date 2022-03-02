Traktörde KDV yüzde 1’e indirilsin

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve KOSGEB’in destekleri ile Akort Fuarcılık tarafından organize edilen, 13. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nın (GAPTARIM) açılış törenini TBB Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Kerim Üstün, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yrd. Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Unverdi, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Bilgin, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Belediye Başkanları, Bilgin Group Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yusuf İ. Bilgin ve beraberindeki heyet yaptı.

Standa yoğun ilgi

2021 yılında traktör, biçerdöver ve ekipman satışı yaparak Türkiye satış rekoru kıran Bilgin Group’u Şahin tebrik etti.

Bilgin, Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Kerim Üstün, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yrd. Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Unverdi ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Dünyada en fazla Satılan ve yine Pazar lideri New Holland Traktör Maketi hediye etti.

Bilgin, traktör fiyatlarının çok yükseldiğini, çiftçinin alım gücünün düştüğünü söyleyerek Traktör ve tarım makinelerinde KDV’nin yüzde 1 e düşürülmesini istedi.