TOTAL İstasyonları, Deprem Haftası’nda farkındalığa davet ediyor

Ülkemizin lider akaryakıt markalarından TOTAL İstasyonları, 1-7 Mart Deprem Haftası vesilesiyle İzmir’de GEA Arama Kurtarma ekibini ziyaret etti.

30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir depreminin ardından, bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek olma amacıyla, TOTAL Gönüllü Takımı ile birlikte kurum içi bir bağış kampanyası başlatarak GEA Arama Kurtarma Ekibi’nin doğal afet durumlarında kullandıkları ekipmanların yenilenmesine destek sağlayan TOTAL, afet durumlarında hem bireysel olarak tüm vatandaşların hem de kurumların depreme karşı hazırlıklı olmasının önemini hatırlatıyor.

1994 senesinde kurulan ve tamamı gönüllülerden oluşan, arama kurtarma, ekoloji ve insani yardım alanlarında faaliyet gösteren GEA, ulusal ve uluslararası alanda yaşamı tehdit eden bütün felaketlerde, afet sonrasında enkaz altında kalmış insanlara ulaşmak için arama kurtarma operasyonları gerçekleştiriyor. İhtiyaç halinde afet bölgesinde tıbbi ve insani yardım faaliyetlerini de sürdürüyor.

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, yaşanması olası afetlerde, kayıp yaşamama hedefiyle

tüm operasyonlarında gerekli önemleri alan TOTAL İstasyonları, şirket çalışanlarına da GEA iş birliği ile deprem öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili eğitimler veriyor, istasyonlarında ek iş güvenliği prosedürleri uygulayarak kayıp riskini sıfıra indirmeyi hedefliyor. Güzel Enerji Akaryakıt Mühendislik Müdürü Barış İnce konuyla ilgili şunları söyledi: "Bizler faaliyet alanımız akaryakıt dağıtım sektörünün getirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarımızın bilinci ile 900’e yakın istasyon ağımız başta olmak üzere tesis, terminal, bölge ve genel müdürlük binalarımızda afetler ile ilgili gerekli tüm önlemlerimizi alıyor ve tüm çalışanlarımıza, sahadaki denetim ekiplerimiz aracılığıyla, depreme hazırlık eğitimleri veriyoruz. PLLD sistemleri ile 7/24 bütün istasyonlarımızın alt yapılarını gözlem altında tutuyoruz. Yaşanan İzmir depreminde 1 saat içerisinde kullandığımız bu sistem sayesinde bütün istasyonlarımızın kontrolünü sağladık, aldığımız önlemler sebebiyle herhangi bir olumsuzluk raporlamadık. Deprem Haftası vesilesiyle ülkemizde gerçekleşen doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ve ailelerine sabır diliyor, yaşanması olası afetlerde can ve mal kaybı yaşamayacağımız noktaya gelmeyi temenni ediyorum.”

Deprem gibi acil durum ve felaketlerde hazırlıklı olmanın önemini vurgulayan GEA İzmir Bölge Koordinatörü Ahmet Dildan: "GEA Arama Kurtarma ekibi olarak 30 Ekim tarihinde yaşanan İzmir depreminde; ilk andan itibaren sahaya intikal ederek 4 vatandaşımızın enkazdan kurtarılması çalışmasını gerçekleştirdik ve vatandaşlarımızın yaralarını dindirmek için insani yardım ve rehabilitasyon çalışmalarında bulunduk. İnsan emeği ile birlikte yaptığımız çalışmalarımız boyunca TOTAL Gönüllü Takımının maddi ve manevi her türlü desteğini arkamızda hissettik. Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. ve çalışanlarının desteği ile sağlanan tüm ekipmanlar afet durumlarında vatandaşlarımızın yardımına koştuğumuzda ihtiyaçların temin edilme sürecini kolaylaştıracaktır." dedi.

Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL İstasyonları, geniş dağıtım ağı ile müşterilerine kaliteli hizmet ve yüksek performanslı ürünler sunuyor.