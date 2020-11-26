TOMRA Food, WBCSD’ye katıldı

TOMRA Food, gıda endüstrisi için dünyanın en gelişmiş sınıflandırma, ayıklama, soyma ve analitik teknolojisini kullanarak, sensör tabanlı ayıklama makineleri ile hasat sonrası entegre çözümleri tasarlıyor ve üretiyor.

Merkezi Belçika, Leuven'de bulunan TOMRA Food’un Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika, Asya, Afrika, Yeni Zelanda ve Avustralya'daki bölge ofisleri ve üretim lokasyonlarında 1500 kişi çalışıyor. TOMRA Food, akıllı ve sürdürülebilir teknolojiler aracılığıyla müşterilerinin karlılığını arttırması, operasyonel verimlilik elde etmesi, gıda israfını azaltması, kaliteyi maksimize etmesi ve güvenli gıda tedariği sağlaması için katkıda bulunuyor. Çözümleri, dünya çapındaki gıda yetiştiricileri, paketleyicileri ve işleyicilerinin tesislerinde kurulu bulunuyor.

TOMRA Food’un gelişmiş ayıklama ve sınıflandırma çözümleri, ürün verimini yüzde beş ila on arasında artırmaya yardımcı olabiliyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde örneğin her yıl 25.000 kamyon daha fazla patatesin tüketime sunulması anlamına geliyor. Diğer bir deyişle işletmelerin üretkenliği ve geri kazanım oranlarını en üst düzeye çıkarırken gıda israfını azaltmasına ve ürünün genel kalitesini iyileştirmesine katkıda bulunuyor.

WBCSD’nin çeşitli sektörlerdeki geleceği düşünen şirketler ağına katılması TOMRA Food’un, benzer amaçlı ortaklarla işbirliği içinde sürdürülebilirlik hedeflerini geliştirmeye ve uygulamaya devam etmesini sağlayacak.

TOMRA Food Başkanı ve TOMRA Başkan vekili Michel Picandet, yaptığı açıklamada: “Gıda endüstrisinde sürdürülebilir bir gelecek için hükümetler, şirketler ve tüketicilerin tarladan sofraya kadar gıda üretim ve tüketim şeklini değiştirmesi gerekiyor. 2050'ye kadar, gıda talebi yüzde 50 artacak. Bu nedenle bazı zorlukların üstesinden gelinmesi, gelecek nesiller için gıda sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak için hayati önem taşıyor. TOMRA Food olarak teknolojimiz aracılığıyla kaynak devrimine öncülük ederek gıda sürdürülebilirliğinde üç temel faktör olan verimliliği artırmak, gıda israfını azaltmak ve gıda kaynaklarımızı daha verimli bir şekilde kullanmak üzere destek olmaya kararlıyız. TOMRA halihazırda The Alliance to End Plastic Waste (Plastik Atıkları Bitirme İttifakı) üyesi ve şimdi TOMRA Food, gıda geleceğinin sürdürülebilirliği için WBSCD ile ortaklığını bir adım öteye taşıyor. WBCSD üyesi olan prestijli şirketler ve kurumlara katılmaktan gurur duyuyoruz. Sağlıklı insanlar için daha sağlıklı bir gezegen için öğrenmeyi, zorlukların üstesinden gelmeyi ve çözümlere katkıda bulunmayı umuyoruz" diye belirtti.

WBCSD Başkanı ve CEO'su Peter Bakker ise; “WBCSD adına TOMRA Food'un FReSH projemizin en yeni üyesi olarak aramıza katılmasından mutluluk duyuyoruz. Gıda ayıklama ve işleme alanlarının yanı sıra gıda kaybı ve israfı ile mücadelede sahip oldukları uzmanlık ve bilgi birikimleri, organizasyonumuz ve benzer düşünen diğer şirketler için faydalı olacak. Sağlıklı insanlar ve sağlıklı bir gezegen hedefimizde geleceği şekillendirmek konusunda aktif rol aldığı için TOMRA Food'u tebrik ediyoruz” şeklinde açıkladı.