Tiryaki Agro, hasat sezonunu Ayçiçeği Tarla Günü ile tamamladı

Muş Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi’nde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Tiryaki Agro Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında Muş’ta 18 çeşit yağlık hibrit ayçiçeğinin ekimini yaptık. Bugün burada, ayçiçeği verim denemesinin hasadını hep birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Lider tarım tedarik zinciri şirketi Tiryaki Agro, hasat sezonunu Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil’in katılımıyla, Muş Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi’nde gerçekleştirilen Ayçiçeği Tarla Günü ile tamamladı. Ayçiçeği Tarla Günü’ne özel düzenlenen törene Pakdil’in yanı sıra Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek katıldı.

Yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla düzenlenen Tarla Günü’nde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Tiryaki Agro Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile birlikte biçerdövere binerek ayçiçeği hasadını yaptı. Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Muş’ta Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ile birlikte hasat yapmaktan onur duyduklarını ifade eden Ahmet Tiryakioğlu, özel el yapımı işleme tabloyu hediye ederek Pakdil’e teşekkürlerini iletti.

Törende yaptığı konuşmada ayçiçeğinin stratejik ve vazgeçilmez bir ürün olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, “Muş tarihimiz açısından önem verdiğimiz bir il. Burada bazı teknolojik yatırımlar var. Biz teknoloji ile bilimin beraber hareket ettiği bir alandayız. Çiftçi Kayıt Sistemi ve Tarım Cepte uygulamaları, tarımda dijitalleşme konusunda attığımız iki önemli adım” dedi. Çalışmaları hakkında bilgi veren Pakdil, “Sözleşmeli üretim ile kimsenin hakkının kaybolmayacağı bir yapı üzerinde çalışıyoruz. Muş, nüfusun yüzde 50’sinin tarımla uğraştığı bir il. Bu nüfusun kırsalda yaşamaya devam etmesi konusunda gençlerimiz ve hanımlara yönelik de projelerimiz var. Tarımın planlı yapılması konusunda çiftçilerimizle Bakanlık olarak birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu. Bakan Yardımcı Nihat Pakdil, konuşmasının sonunda Tiryaki Agro Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu’na tohum üretimi konusundaki çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Oldukça verimli geçen bir hasat sezonunu Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ile birlikte sonlandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Tiryaki Agro Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Bugün geniş ovasıyla Türkiye’nin önde gelen tarım şehirlerinden birinde, Muş’tayız. Muş, Türkiye’de varlık gösterdiğimiz en önemli yerlerin başında geliyor. Burada TİGEM bünyesindeki yaklaşık 60 bin dekar alanda tohumluk buğday, ayçiçeği ve şeker pancarı üretiyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında yaptığımız 18 çeşit yağlık hibrit ayçiçeği ekiminin sonunda, bugün ayçiçeği verim denemesinin hasadını hep birlikte yapacağız” dedi.

Tarihi verim artışı

Türkiye’nin en büyük özel tarım işletmesi olarak, yetiştirilen ürünlerle hem Muş hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarına dikkat çeken Tiryakioğlu, “Mevcut kadrolu 85 çalışanımıza ek olarak 700 kişiye de ek istihdam sağlıyor, tüm yatırımlarımız tamamlandığında çalışan sayımızın minimum 5 kat artmasını öngörüyoruz. Muş’ta elde edilen tohumların ülke geneline dağıtımını yaparak tarıma destek veriyor ve yıllık ortalama 18 bin tonluk tohum satışıyla 24 bin çiftçiye ulaşıyoruz” diye konuştu. Tiryakioğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“4 yıl gibi kısa bir sürede, yaklaşık 60 bin dekarlık alandan elde edilen 30 milyon TL’lik geliri, 200 milyon TL yatırım yaparak 7 misli artırdık. 15 bin dekarlık alanda, damlama ve yağmurlama modüler sistemini, yapay zeka destekli tam otomasyon ile bu yılın sonunda tamamlamış oluyoruz. Bu sistemde tamamıyla yerli ve milli yazılım kullandığımızı da gururla söylemek isterim. Sistemin en önemli avantajı da minimum su kullanarak verimi iki katına çıkarabiliyor olmamız. 2026 yılında ekilebilir 60 bin dekar alanın tamamına ulaşacak yaklaşık 700 milyon TL’lik sulama yatırımıyla, toplam ürün miktarını 12 kat artırarak 350 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz.”

Yeni yatırımlar yolda

Muş ovasındaki tüm çiftçilere hizmet edecek, ilk etapta 20 bin tonluk lisanslı depo kurma çalışmalarına başladıklarını, deponun bir yıl içinde faaliyete geçeceğini söyleyen Ahmet Tiryakioğlu, üniversite-sanayi iş birliğine ilişkin önemli bir gelişmeyi de törende duyurarak “Burada, örnek alınacak bir üniversite-sanayi iş birliğini Muş Alparslan Üniversitesi ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Sayın rektörümüz de burada, kendilerine yürekten teşekkür ediyorum ve bu müjdeyi, hocamızın da izniyle açıklamak istiyorum. Yakında Tiryaki-Çiftçi Akademisi’ni kuruyoruz. Böyle bir modelin tüm Türkiye’de uygulanmasıyla hem çiftçilerimiz hem sektörümüz hem de ülkemiz kazanacaktır” açıklamasında bulundu.

Konuşmasının ardından Ahmet Tiryakioğlu, Muş yerel tezhip sanatçısı Sevim Uzel tarafından yapılan özel işleme tabloyu Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil’e sunarak, Tarla Günü’ne katılımlarından dolayı teşekkür etti. Hasadın verimli olması için dile getirilen temennilerin ardından Nihat Pakdil ve Ahmet Tiryakioğlu biçerdövere geçerek hasat yaptılar.