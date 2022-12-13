Son Dakika

Tiktok’ta Reklam Vermek İçin 5 Kritik Öneri

Büyük ölçüde Z kuşağının hâkimiyetinde gibi görünse de her yaştan kitlenin aktif zaman geçirdiği Tiktok’ta ön plana çıkmak isteyen markalar, binlerce reklam arasında ayrışmaya çalışıyor. E-ticaret dijital reklam harcamalarında Tiktok’un yüzde 9’luk pay aldığını vurgulayan Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, bu payın önümüzdeki yıl 2’e katlayacağını ve ön plana çıkmanın daha da zorlaşacağını söylüyor. Tiktok reklamcılığında önemli püf noktaları anlatan Kaplan, özellikle erişim kampanyalarının hedef kitleye doğrudan ulaşmada etkili olduğunu anlatıyor.

ŞİRKETLER 13.12.2022, 10:33
Tiktok’ta Reklam Vermek İçin 5 Kritik Öneri

Dünya genelinde 1 milyarın üstünde aktif kullanıcıya sahip olan Tiktok, markaların tanıtımlarını yapabilmeleri için büyük önem taşıyor. Özellikle son zamanlarda oldukça popüler olan Tiktok’ta reklam harcamaları ise her geçen gün artış gösteriyor. 

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, etkileşimi yüksek bir mecra olan Tiktok’ta markaların ön plana çıkıp daha fazla bilinirlik elde edebileceği 5 kritik öneri sunuyor.                    

Erişim Kampanyaları

Tiktok’ta reklamları maksimum sayıda kullanıcıya gösterebileceğiniz erişim kampanyaları bulunuyor. Bu kampanyalar sayesinde daha çok kişiye erişip bilinirliğinizi artırabilirsiniz. Burada önemli olan görsel ve videoların yaratıcı içeriklerden oluşması. Doğru içerik ve doğru hedef kitle ile markanız için tatmin edici bir bilinirlik sağlayabilirsiniz.

Trafik Reklamları

Trafik Reklamları ile web sitenizi veya mobilya uygulamanıza daha fazla kullanıcının ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Trafik reklamlarını Tiktok hesabınız olmasa bile verebilirsiniz. Kullanıcılar görsele tıkladığına direkt web sitenize yönlendirilebilir.

 Video Görüntüleme

Özellikle Tiktok ile ünlenen video gösterimleri ile hedef kitlenize ulaşabilirsiniz.Kısa ve hızlı tüketilen video içerikleriyle dolu bir mecra olduğu için kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Potansiyel Müşteri Bulma Reklamları

Markanız için potansiyel olan müşterilerin isim-soyisim, telefon veya mail gibi bilgileri izinli olarak toplayabilir ve bu mailler ile ürün veya hizmetinizin tanıtımını yapıp, satışını gerçekleştirebilirsiniz. Bir uygulamanız varsa mobil uygulamanızın indirilmesini sağlayabileceğiniz reklam türleri Tiktok’ta mevcut. Bu kampanyada başarılı olabilmeniz için form içeriğini kısa ve öz tutmanız gerekiyor.  

E-ticaret Sitelerinde Satış Odaklı Reklam

İnstagram Shopping’e benzeyen bir uygulama da Tiktok’ta artık yayında. Tiktok’ta bu performansı iyileştirmek için web sitenizin kataloglarını tanımlamalı ve reklam verirken web sitenizdeki katalogları hedefleyebileceğiniz bir reklam modeli oluşturmalısınız. Burada önerimiz, birkaç hedef kitle kırılımı seçmeniz. Tiktok’ta spesifik bir kitle olduğu için hedefleme kırılımları çok detaylı. Oldukça fazla ve farklı hedeflemeler yaparak başarı oranınızı artırabilirsiniz.

#tiktok #Tiktokta Reklam
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 13 Aralık 2022
İmsak 06:41
Güneş 08:13
Öğle 13:03
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Rizespor 16 29
4. Keçiörengücü 16 29
5. Samsunspor 16 28
6. Bodrumspor 16 28
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 17 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4