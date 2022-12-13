Tiktok’ta Reklam Vermek İçin 5 Kritik Öneri

Dünya genelinde 1 milyarın üstünde aktif kullanıcıya sahip olan Tiktok, markaların tanıtımlarını yapabilmeleri için büyük önem taşıyor. Özellikle son zamanlarda oldukça popüler olan Tiktok’ta reklam harcamaları ise her geçen gün artış gösteriyor.

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, etkileşimi yüksek bir mecra olan Tiktok’ta markaların ön plana çıkıp daha fazla bilinirlik elde edebileceği 5 kritik öneri sunuyor.

Erişim Kampanyaları

Tiktok’ta reklamları maksimum sayıda kullanıcıya gösterebileceğiniz erişim kampanyaları bulunuyor. Bu kampanyalar sayesinde daha çok kişiye erişip bilinirliğinizi artırabilirsiniz. Burada önemli olan görsel ve videoların yaratıcı içeriklerden oluşması. Doğru içerik ve doğru hedef kitle ile markanız için tatmin edici bir bilinirlik sağlayabilirsiniz.

Trafik Reklamları

Trafik Reklamları ile web sitenizi veya mobilya uygulamanıza daha fazla kullanıcının ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Trafik reklamlarını Tiktok hesabınız olmasa bile verebilirsiniz. Kullanıcılar görsele tıkladığına direkt web sitenize yönlendirilebilir.

Video Görüntüleme

Özellikle Tiktok ile ünlenen video gösterimleri ile hedef kitlenize ulaşabilirsiniz.Kısa ve hızlı tüketilen video içerikleriyle dolu bir mecra olduğu için kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Potansiyel Müşteri Bulma Reklamları

Markanız için potansiyel olan müşterilerin isim-soyisim, telefon veya mail gibi bilgileri izinli olarak toplayabilir ve bu mailler ile ürün veya hizmetinizin tanıtımını yapıp, satışını gerçekleştirebilirsiniz. Bir uygulamanız varsa mobil uygulamanızın indirilmesini sağlayabileceğiniz reklam türleri Tiktok’ta mevcut. Bu kampanyada başarılı olabilmeniz için form içeriğini kısa ve öz tutmanız gerekiyor.

E-ticaret Sitelerinde Satış Odaklı Reklam

İnstagram Shopping’e benzeyen bir uygulama da Tiktok’ta artık yayında. Tiktok’ta bu performansı iyileştirmek için web sitenizin kataloglarını tanımlamalı ve reklam verirken web sitenizdeki katalogları hedefleyebileceğiniz bir reklam modeli oluşturmalısınız. Burada önerimiz, birkaç hedef kitle kırılımı seçmeniz. Tiktok’ta spesifik bir kitle olduğu için hedefleme kırılımları çok detaylı. Oldukça fazla ve farklı hedeflemeler yaparak başarı oranınızı artırabilirsiniz.