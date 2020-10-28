TikTok E-sporcu kadınları destekliyor

Dünyanın önde gelen kısa video uygulaması TikTok, kullanıcılarının yeteneklerini sergilemesi ve ilham vermesi için pozitif bir ortam sunuyor. Bugüne kadar farklı alanlarla pekçok iş birliği ve kampanya gerçekleştiren TikTok, şimdi de Gamify Türkiye’yle iş birliği yaparak esporcu kadınlara destek veriyor. E-spor, genellikle erkeklerin hakim olduğu bir endüstri olsa da, başarılı kadın e-spor sporcularının özverili ve sıkı çalışmaları sonucu kadınların bu arenadaki varlığı artmaya devam ediyor.

TikTok, 28 - 31 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de e-spor arenasında performans gösteren kadın oyuncularının başarı hikayelerine yer vereceği bir canlı bir soru cevap etkinliğinin yanı sıra bir de kampanya düzenliyor.

28- 31 Ekim tarihleri arasında saat 19.00'da başlayacak canlı yayın serisi, Gamify Türkiye tarafından yönetilecek. Bu canlı yayın serisinde kadın e-sporcular ve e-spor yayıncıları merak edilen soruları yanıtlayacak ve başarı hikayelerini paylaşacaklar. İlk olarak Ankara Belediyesi ASKİ E-spor Ligi’nin başarılı ZULA oyuncusu, “Handeizm” kullanıcı isimli Hande Çarkçı canlı yayında olacak. 29 Ekim Perşembe günü İpek ”Theta” İnan olarak da bilinen yayıncı İpek İnan’la devam edecek seride, 30 Ekim Cuma günü CREW e-spor organizasyonundan Lunaspiaa kullanıcı isimli yayıncı Ceren Pektaş yer alacak. Son olarak 31 Ekim Cumartesi günü Blaze eSports CS: GO Kadın Takım Oyuncusu “Smurfette” kullanıcı isimli Yağmur Gündüz canlı yayına katılarak e-spor arenasındaki kadınlara ilham verecek.

TikTok’un başlatacağı #GamerGirl (Oyuncu Kadınlar) etiketli kampanyada kullanıcılar, oyun arenasında kadın olmaya dair videolar paylaşmaya ve becerilerini sergilemeye teşvik ediliyor.