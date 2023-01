The One Awards’tan Arzum’a ‘Yılın İtibarlısı’ ödülü

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde halk oylamasıyla Küçük Ev Aletleri sektöründe ‘Yılın İtibarlısı’ seçildi.

Marketing Türkiye’nin Akademetre Research and Strategic Planning ile 9 yıldan bu yana gerçekleştirdiği, ‘Yılın İtibarlısı’nı belirleyen ‘Marka Değeri ve Algı Araştırması’nın 2022 sonuçlarına göre Arzum, 2020 yılında ilk kez kazandığı birinciliğin ardından ikinci kez Küçük Ev Aletleri kategorisinde ‘Yılın İtibarlısı’ ödülünü aldı. 12 ilde toplam 1200 kişiyle yüz yüze yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, 70’i aşkın kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarının en büyük paydaşları olan reklam, medya planlama ve halkla ilişkiler ajansları ödüllendirildi. Pazarlama ve iletişim sektörünün en önemli standartlarından birine dönüşen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde kazananlar, 19 Ocak 2023’te Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

“Her zaman samimi ve güvenilir bir marka olduk”

’Yılın İtibarlısı’ ödülünü Arzum Pazarlama Direktörü Özlem Zülal ve Pazarlama İletişim Müdürü Neslihan Demir aldı. Törende konuşan Özlem Zülal, 55 yılı aşkın sektör birikimine sahip, güvenilir ve yenilikçi bir marka olarak pazarlama sektörünün en prestijli ödülü sayılan The ONE Awards’ta aldıkları ödülün kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Zülal, “Arzum olarak her zaman samimi ve güvenilir bir marka olduk. Tasarım, teknoloji ve inovasyonu bir arada sunan ürünlerimizle tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırırken bir yandan da markamızın iletişim stratejisini ve bu stratejik yaklaşımlar doğrultusunda ele alınması gereken proje ve yatırımları belirliyor, ortaya çıkardığımız projeler sonucunda kurumumuza itibar sağlıyoruz. Bu, gerçekten çok önemli bir sorumluluk. The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde sektörümüzün ‘Yılın İtibarlısı’ seçilmemiz de, işin bize düşen kısmını ne kadar doğru yaptığımızı göstermesi açısından önemli. Arzum’u ödüle layık gören herkese çok teşekkürler” diye konuştu.