T.G.I FRIDAY’S GERİ DÖNDÜ

Yeni yılda Türkiye pazarına girmeye hazırlanan T.G.I Friday’s, ilk bir yıl içerisinde Anadolu ve Avrupa Yakası’nda 2 şube, sonrasında her yıl bir şube açarak büyümeyi hedefliyor.

“İMZA YEMEKLER ÖN PLANDA”

Özellikle et, tavuk ve Meksika lezzetleri ile ünlü restoran, özel Friday’s sosu ile 6 saat pişen dana kaburga başta olmak üzere, salataları, burgerleri, kokteylleri, fajita ve en önemlisi Meksika mutfağının baş aktörlerinden oluşan tüm imza yemeklerini yeniden kullanarak, lezzet tutkunlarının damaklarında enfes tatlar bırakacak.

Eğlenceli servisi, spor ve maç yayınları ile misafirlerine kaliteli hizmet sunmaya hazırlanan T.G.I Friday’s, çok yakında Bağdat Caddesi’nde sevenlerini ağırlayacak.