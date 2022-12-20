TESK ve Kolaysoft arasında iş birliği protokolü yapıldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Kolaysoft Teknoloji arasında imzalanan protokol ile esnaflarımız e-Belgelerini “Esnaf Fatura” platformu ile oluşturacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ile Kolaysoft Teknoloji Kurucu Ortağı Kezban Boztürk arasında imzalanan protokol ile tüm esnafımız e-belgelerini Esnaf Fatura ile oluşturmaya başlayacak.

Esnaflar, e-faturalarını “Esnaf Fatura” ile saniyeler içinde oluşturacaklar

Kolaysoft Teknoloji A.Ş. firmaların dijital dönüşüm yolculuğuna en kolay şekilde eşlik eden ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, mükelleflerin e-belgelerini oluşturma, gönderme ve saklama hizmetine yetki verilmiş özel entegratör firmadır. TESK ve Kolaysoft iş birliği ile hazırlanan Esnaf Fatura; mükellef işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayan web tabanlı bir uygulamadır. 2000/5000 e-Arşiv portalında oluşturdukları faturaları, e-fatura konforun da Esnaf Fatura portalında oluşturabilirler. Ayrıca, e-faturaya geçmek isteyen esnafımızda, e-fatura sistemine Esnaf Fatura ile geçip, e-faturalarını kolaylıkla oluşturabilirler. Esnaf Fatura ile tüm esnaflarımız, faturalarını basit yöntemlerle hazırlar ve 10 yıl boyunca güvenle saklarlar. Esnafımız, dijital dönüşümü sağlayan Esnaf Fatura ile saniyeler içerisinde e-faturalarını oluşturabilecektir. Gelen / giden e-belgelerini kendilerine özel oluşturulmuş bu portal ile görüntüleyebilecekler. Uzman kadrosu ile tüm esnafımıza hizmet veren Kolaysoft Teknoloji ile e-belge süreçlerini kolaylaştırarak süreç yönetiminizi hızlandırabilirsiniz.