TEMSA’dan Avrupa’nın ilk elektrikli şehirlerarası otobüsü

Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında faaliyet gösteren, dünyanın önde gelen elektrikli otobüs üreticilerinden TEMSA, dünyada beş farklı elektrikli araç modelini seri üretime hazır hale getiren ender üreticiler arasında yerini aldı. Hannover’de düzenlenen, dünyanın en önemli ticari araç fuarlarından olan IAA Transportation’a katılan TEMSA, yeni elektrikli araç modeli LD SB E’nin lansmanını gerçekleştirdi. 40 farklı ülkeden 1.200’ün üzerinde şirketin ve binlerce katılımcının ziyaret ettiği fuarın en çok ilgi gören araçlarından biri olan LD SB E, yüksek mühendislik kalitesi ve sürüş konforuyla TEMSA’nın elektrikli araç gamına önemli bir katkı sağlayacak.

“KUTUP YILDIZIMIZ SÜRDÜRÜLEBİRLİK”

Lansman etkinliği kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, sürdürülebilirlik ve dijitalizasyonun otomotiv sektöründeki belirleyici iki ana trend olduğunu vurgularken, “TEMSA olarak, sürdürülebilirlik ve dijitalizasyon odaklı dönüşümü kendi sektörümüzde en erken fark eden firmalardan biriyiz. Uzun yıllardır iş süreçlerimizi buna göre dizayn ederken, müşterilerimizi de merkeze koyarak iki konuyu önceliklendiriyoruz. Bir yandan sürdürülebilir büyümemizi desteklerken bir yandan da elektrifikasyon başta olmak üzere yeni fırsat noktalarına odaklanarak sürdürülebilirlikle ilgili vaatlerimizi, hedeflerimizi yerine getiriyoruz. LD SB E aracımızla birlikte ulaştığımız elektrikli araç gamımız, TEMSA’nın bu yoldaki kararlılığın en önemli göstergesi. Bugün farklı segmentlerde, 5 farklı elektrikli aracın lansmanını yapmış olan dünyadaki ender şirketlerden biriyiz. Ayrıca LD SB E aracımızla, Avrupalı bir şirket olarak kıtanın ilk şehirlerarası elektrikli otobüsünü üretmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Eğer kuzeye gitmek istiyorsanız bunun en kolay yolu kutup yıldızını takip etmektir. Bizim kuzeyimiz daha yaşanabilir, daha temiz, daha güvenli bir dünya. Kutup yıldızımız ise sürdürülebilirlik. Bu yolculukta kararlı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda 2025 yılında da üretim tesisimizden çıkan her iki araçtan bir tanesinin elektrikli olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“SABANCI VE PPF İLE ÇOK DAHA GÜÇLÜ, ÇOK DAHA KÜRESELİZ”

Katılımcılara TEMSA dünyasıyla ilgili bilgiler veren TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp ise şu ifadeleri kullandı: “TEMSA, 1968 yılından bu yana sektöre, çok sayıda otobüs ve midibüs modeli getirmiş; bunları dünyanın 70’e yakın ülkesinde yollara çıkarmayı başarmış küresel bir oyuncu. 510 bin metrekare alana kurulu olan tesisinde, TEMSA’nın bugüne kadar ürettiği araç sayısı 130 binin üzerinde. 2020’nin son çeyreği itibarıyla, Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında faaliyet gösteren TEMSA, kardeş şirketi Skoda Transportation ile birlikte özellikle elektrifikasyon çözümleriyle küresel pazarlarda artık çok daha güçlü, çok daha kararlı. Bugün sıfır emisyonlu araçlarda dünyada öncü ve örnek role soyunan bir şirket olan TEMSA’nın bu konumunu, yeni araçlar ve yeni teknolojilerle birlikte önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceğiz.”

“CİROMUZUN YÜZDE 4’ÜNÜ AR-GE’YE AYIRIYORUZ”

TEMSA Ar-Ge ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Caner Sevginer ise, TEMSA’nın her yıl cirosunun yüzde 4’ünü Ar-Ge’ye aktardığını ifade ederken, “Bugün dünyada, Ar-Ge kültürü yaratabilmenin ilk adımı bir sonraki hamleyi düşünmek; bugünle yetinmeden yarına kafa yormaktır. Geleceğin teknolojilerinde oyun kurucu olabilmek için gerekenlerin analizini bugünden yapıp ona göre stratejik bir yön almaktır. Bizim TEMSA’da yıllardır yaptığımız şey, işte tam olarak bu. Elektrikli araçlar, enerji depolama teknolojileri ve otonom araçlarla ilgili uzun yıllardır yaptığımız çalışmalar da işte bu bakış açısının birer göstergesi. Tüm bu teknolojileri de Üretim tesisimizin içerisinde yer alan Ar-Ge merkezimizde geliştiriyoruz. Yaptığımız çalışmaların temeline de bugün elektrifikasyonu yerleştirmiş durumdayız. Dünyadaki elektrifikasyon devrimini odağımıza alıp, bir yandan toplu taşımaya ve ulaştırmaya yönelik çözümlerimizi geliştirirken, bir yandan da bu devrimde yeni bir sayfa açacak depolama teknolojilerini nasıl daha kullanılabilir hale getirebiliriz sorusunun yanıtlarını arıyoruz. LD SB E de Ar-Ge merkezimizde yaptığımız bu çalışmaların bir sonucu” şeklinde konuştu.